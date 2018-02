Braukšanas apmācībās piedalās kā vīrieši, tā arī sievietes. Būtiski, ka tās ir iecienījuši autovadītāji, kuru stāžs ir ap 10 gadiem. "Šķiet, ka tieši tie šoferi, kuri ir kaut ko pieredzējuši uz ceļa, saprot, ka braukšanas prasmes ir jāpilnveido regulāri. Mācīties nekad nevar būt par daudz!" uzsver Biķernieku trases drošas braukšanas eksperts un konsultāciju vadītājs Normunds Lagzdiņš.

Konsultāciju laikā tika veikts arī pētījums par reālo automobiļu riepu stāvokli. "Kopumā autovadītāji ar katru gadu kļūst zinošāki kā braukšanas prasmju ziņā, tā arī ziemas riepu lietošanas jomā. Ja uzsākot apmācības 2015. gadā, katram septītajam auto ziemas riepas neatbilda noteiktajām prasībām, tad šogad tikai katrai 15 automašīnai riepu protektora dziļums bija četri un mazāk milimetri," skaidro Lagzdiņš.

Šogad viens no konsultāciju dalībniekiem, lai pārliecinātos par savas automašīnas vadāmības un bremzēšanas kraso atšķirību uz slidena seguma, pēc pirmās konsultācijas iegādājās jaunas ziemas riepas. "Liels bija viņa pārsteigums par to, cik stabili auto ar jaunā riepām turējās uz ledus," komentēja CSDD pārstāvis.

Drošas braukšanas speciālisti nodarbību dalībniekiem skaidro drošas braukšanas pamatprincipus, bremzēšanas ceļa garumu ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā censties izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem tiek sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli, to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

CSDD jau kopš 2015. gada piedāvā autovadītājiem bez maksas uzlabot savas braukšanas iemaņas ziemas apstākļos. Četru gadu laikā šajās apmācībās piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši autovadītāju.