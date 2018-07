Bijušais F-1 pilots Karūns Čandhoks pievienojies britu automobiļu TV raidījuma "Fifth Gear" komandai, paziņojis pats indiešu izcelsmes autosportists savā "Facebook" profilā. Jaunais "Fifth Gear" raidījums ēterā nonāks septembrī.

Kā paziņojis Čandhoks, viņš pievienojies līdzšinējiem "Fifth Gear" raidījuma vadītājiem – Tifam Nīdelam, Vikijai Valterei-Hendersonei un Džeisonam Plato. Tāpat šajā "Facebook" paziņojumā viņš publicējis vairākas fotogrāfijas no "Anglesea Circuit" autodroma Velsā, kur arī iepriekš tika filmēti "Fifth Gear" automobiļu testi. Fotogrāfijās redzams "BMW M2" un "Porsche Cayman".

"Fifth Gear" raidījuma jaunā sezona ēterā nonāks "QuestTV" kanālā, kas pieder "Discovery Netwroks" tīklam. Par to, ka tālrādē atgriezīsies "Fifth Gear" raidījums, nesen paziņoja Tifs Nīdels, kurš 80. gados bija "TopGear" vadītājs.

Līdz šim "Fifth Gear" no 2001. līdz 2011. gadam bija redzams "Channel 5" ēterā. Pēc tam raidījums pārgāja uz "Discovery", bet vēlāk – uz "History Channel". Raidījums pēdējo reizi ēterā nonāca 2016. gadā.

Karūns Čandhoks ir 34 gadus vecs indiešu autosportists, kurš piedalījies dažādos formulu seriālos, karjeras pīķi sasniedzot 2010. un 2011. gadā piedaloties 11 F-1 etapos sākotnēji "Hispania Racing" komandas sastāvā, bet vēlāk "Team Lotus", atsevišķos "Grand Prix" posmos aizstājot komandas biedru Jarno Trulli. Viņa augstākā kvalifikācijas vieta bija 20. (2011. gada Vācijas "Grand Prix"), bet augstākā finiša vieta – 14. (2010. gada Austrālijas "Grand Prix").