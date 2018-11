Šogad Biķernieku trasē aizvadītas 73 sacensības, kas priecēja sportistus un atbalstītājus no visas pasaules, kas ir lielākais starptautisko un nacionālā līmeņa sacensību skaits trases vēsturē. Trasi atzinīgi novērtējis arī Starptautiskās Automobiļu federācijas ( FIA ) prezidents Žans Tods . Tikšanās laikā ar satiksmes ministru Uldi Auguli (ZZS) FIA prezidents Tods vēlreiz apstiprināja savu atbalstu trasei: " Biķernieku trase ir pilnībā droša vērienīgu sacensību organizēšanai".

Šogad trasē notika divi augsta līmeņa Pasaules čempionāta posmi – "Neste RX Latvia" Pasaules rallijkrosa čempionāts un FIM Pasaules Spīdveja U21 komandu pusfināla sacensības. Par gada lielāko notikumu autosportā neapšaubāmi var uzskatīt Pasaules rallijkrosa čempionāta Biķernieku posmu. Šogad divās dienās sacensības apmeklēja ap 29 000 skatītāju. Rīgas posmā piedalījās 72 piloti no 13 pasaules valstīm, un sacensības tika translētas 77 pasaules televīzijas kanālos.

Rallijkrosa čempions, zviedrs Matiass Ekstroms žurnālam "Klubs" intervijā sacīja: "Joprojām esmu ļoti pozitīvi pārsteigts par šo trasi. Tu aizbrauc uz Silverstonu, vienu no ikoniskākajām sacīkšu trasēm pasaulē, un sagaidi, ka tur būs uzbūvēta izcila rallijkrosa trase. Bet, ja salīdzinām Silverstonas un Biķernieku trasi, manuprāt, Rīga uzvar visos ieskaites punktos. Tā izskatās fantastiski, un viss apkārt tiek izdarīts lieliski!"

Daudzkārtējais pasaules rallija un rallijkrosa čempions norvēģis Peters Solbergs intervijās atzinis, ka viņam vienmēr ir prieks atgriezties Rīgā: "Biķernieku rallijkrosa trase, viņaprāt, ir lieliska un, ņemot vērā, ka tā atrodas faktiski mežā, sajūtas tajā braukt gluži kā pasaules rallijā."

Šī gada Eiropas rallijkrosa čempions Reinis Nitišs intervijās atzinis, ka, viņaprāt, Biķernieku rallijkrosa trase ir labākā pasaulē: "Konkurentiem vienmēr saku, ka šī trase ir vislabākā pasaulē! Bet es domāju, ka viņi paši, šurp atbraucot, visu redz un ir ļoti apmierināti, jo tiešām te viss ir augstākajā līmenī!"

Biķerniekos aizvadītas arī citas – ne mazāk interesantas un aizraujošas sacensības: drifta meistaru "Grand Prix" – viens no spilgtākajiem Eiropas drifta seriāla posmiem, kurā piedalījās 70 sportisti no 22 pasaules valstīm; Biķernieku motosporta festivāls – tā ietvaros startēja NEZ Ziemeļeiropas čempionāts krosskartiem; "Formula Junior" – pirmo reizi dalībnieki viesojās no ASV, Austrālijas, Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas, Lielbritānijas un Vācijas; Supermoto; "Annas 2" – bērnu velosacensības; un spīdveja klubs "IK Auseklis" Biķerniekos aizvadījis regulārus treniņus spīdvejā.