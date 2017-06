Kopā "BMW Welt" jeb "BMW Pasauli" Minhenē 2016. gadā ir apmeklējuši vairāk nekā 52 tūkstoši apmeklētāju, pieredzot neaizmirstamus mirkļus gan muzejā, gan pašā rūpnīcā. Viss centrs iedalās divās zonās – "BMW Pasaule" un BMW muzejs – katrai ir sava nozīme un atšķirīgas ekspozīcijas.

Muzejs

Muzejā pieejamas gan arī īslaicīgās, gan pastāvīgās izstādes, kuras nemainīgi iepriecina ikvienu apmeklētāju. Kopā ir izveidotas septiņas pastāvīgās izstādes mājas, katrai ir sava tematika – par dizainu, uzņēmumu, motocikliem, tehnoloģijām, motosportu, zīmoliem un BMW sērijām. Papildu tam muzejā vēl ir pieejamas trīs pastāvīgās ekspozīcijas.

Reti kurš automobilis izraisa tik daudz emociju kā rodsters jeb sporta automobilis. Šo divvietīgo automašīnu izstāde liecina par pavisam īpašu dzīvesstilu. Tas ir automobilis ar izteiktu raksturu, kas spēj pacelt braukšanas baudu visaugstākajā līmenī. Vējš matos, silta asfalta smarža un brīnišķīgi skati, turklāt tas viss itin nemaz neieekonomējot uz komforta un snieguma rēķina.

Ņemot vērā, ka tādi fosilie kurināmie kā jēlnafta, dabasgāze un ogles ir ierobežotā daudzumā, BMW kopš 1970. gada nopietni iegulda alternatīvo enerģijas avotu pētījumos –, lai samazinātu kaitīgo izmešu un patērētās degvielas daudzumu, tajā pat laikā palielinot jaudu. Piemēram, "BMW Grupa" uzskata, ka ūdeņradis ir viens no iespējamākajiem alternatīvās enerģijas avotiem, un tas arī tiek demonstrēts izstādē ar ūdeņradi darbināma H2R spēkrata formā.

Savukārt trešā pastāvīgā ekspozīcija ir BMW auto mākslas izstāde, kura būs īpaši interesanta tiem, kuri vēlas vēl vairāk izcelties uz ceļa. Šī izstāde tika uzsākta 1975. gadā un vēl arvien tiek papildināta – pašlaik tajā ir 17 spēkratu. Pēdējos gados tādi slaveni mākslinieki kā Endijs Vorhols, Rojs Lihtenšteins, Aleksandrs Kalders un Džefs Kūns ir radījuši katrs savu automašīnas mākslasdarbu. Pašlaik ekspozīcijā ir apskatāms "BMW M3 GT2", kuram 2010. gadā savu raksturu ir piešķīris Džefs Kūns.

Otra muzeja daļa ir veltīta īslaicīgām ekspozīcijām, kuras tiek mainītas vai papildinātas. Pašlaik muzejā pieejamas divas īpašas ekspozīcijas, kuras var paspēt apskatīt vēl šovasar.

Rokenrola Fēnikss jeb Elvisa "BMW 507" ir apskatāms līdz šā gada oktobra beigām. Tas bija pazudis vairākus gadus, taču tagad ir atdzimis gluži kā fēnikss no pelniem. Tagad apmeklētājiem ir iespēja ne vien šo dārgumu ieraudzīt, bet arī uzzināt, kāpēc slavenais rokenrola karalis Elviss Preslijs bija iecienījis tieši šo, vienu no ātrākajiem motosporta autiņiem.

Otra izstāde līdz šā gada septembra beigām piedāvā ieskatīties brīnumainajā nākotnē futūristisku modeļu veidā. BMW piedāvā savu redzējumu par to, kā attīstīties braukšana un līdz ar to arī BMW, MINI, "Rolls-Royce" un "BMW Motorrad" spēkrati.

Piemēram, BMW braucējs nākotnē spēs intuitīvi sazināties ar savu auto, tādējādi radot emocionāli piesātinātu braukšanas pieredzi. Savukārt MINI visu laiku būs kustībā kā pārvietošanās kopienas partneris un nevienam nepiederēs pilnībā. Taču tāpat būšot daudz cilvēku, kuri vēlēsies iegādāties MINI tikai personīgām vajadzībām. "Rolls-Royce" pierādīs, ka māksla un skaistums var sadarboties ar zinātni un radīt nepārspējamus luksus auto, pielāgotus ikkatra vēlmēm. Bet, braucot ar "BMW Motorrad" moci, nākotnē nebūs jāvelk ne ķivere, ne arī aizsargtērps – brauciens būs kā perfekta sintēze starp cilvēku un viņa dzelzs rumaku.



BMW Pasaule

Brīnišķīgi piemērota visu vecumu apmeklētājiem – jaunākajiem BMW faniem ir izveidots īpašs bērnu centrs, kurā var jautri pavadīt laiku, tikmēr vecākiem tehnoloģiski izsmalcinātas izstādes un instalācijas ļaus izbaudīt spilgtākos BMW, MINI, "Rolls-Royce" un "BMW Motorrad" spēkratus, kuri tiks laisti klajā vien šogad starptautiskajā tūrē "Ikoniskie impulsi".

Arī pati ēka ir apskates vērta, jo pārsteidz ar savu nepārprotami futūristisko arhitektūru, kas saņēmusi atzinību arī konkursos. "BMW Pasaulē" ir izstādīti jaunākie BMW produkti, sākot no automašīnām līdz motocikliem, turklāt apmeklētāji var arī kādu no tiem iegādāties turpat uz vietas.

"M" modeļu sērijai veltītā ekspozīcija apliecina, ka leģendārais "M" ir visspēcīgākais burts pasaulē un raksturo dinamiku, augstākās klases braukšanas pieredzi un tīru adrenalīnu. Citiem vārdiem – tas ir paredzēts tiem, kuriem nepietiek ar dinamisku auto vien. Šajā sektorā var doties pārbaudīt savu ātrumu ar automašīnu spēļu konsoles palīdzību vai arī izbaudot virtuālās motosacīkstes.

"BMW i" 360° prezentācija aicina atklāt dabai draudzīgo automašīnu pasauli. Tā, piemēram, vairākas reizes dienā apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt braucienu ar "BMW i3" elektromobili, uzzināt, kā izskatās akumulators, kā un kur to var uzlādēt.

Savukārt vairāk nekā 800 kvadrātmetru lielā platībā var apskatīt deviņus MINI modeļus, sākot no jaunā "MINI Clubman" līdz pat klasiskajam "MINI Cooper" un "John Cooper Works" autiņiem. "John Cooper Works" ir tīrs MINI sacīkšu motociklu mantojuma iemiesojums. Lai izjustu spēku, kurš piemīt MINI modeļiem, ir jāizmēģina MINI aso izjūtu krēsls. Bet, ja vēlaties pārbaudīt savas sacīkšu braucēja iemaņas, dodieties uz sacīkšu simulatora kabīni!

"Cilvēki vairs nevēlas vienkārši auto, viņi vēlas sajūtas – prieku, emocijas, stāstus vai atmiņas. Līdz ar to arī tādām it kā vienkāršām lietām kā automašīnai vai muzejam ir jāmainās līdzi. "BMW Pasaule" ir tradicionālā muzeja un jaunāko tehnoloģiju apvienojums, kur aizrausies elpa gan lielam, gan mazam. Ne velti vien šā gada februārī centrs ir ieguvis vienu no augstākajām balvām audio vizuālajā industrijā "InAVation", kategorijā "Klientu piesaiste", tā apstiprinot savu līderību arī klientu apkalpošanā," stāsta BMW tirdzniecības vadītāja Kristīne Nesaule.