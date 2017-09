Kompānija BMW izskata iespēju pilnībā atteikties no automobiļa atslēgas par labu aplikācijai viedtālrunī, vēsta aģentūra "Reuters" ar atsauci uz BMW valdes locekli realizācijas jautājumos Īanu Robertsonu.

"Godīgi sakot, cik cilvēku mūsdienās patiešām izmanto automobiļa atslēgas? Neviens nekad tās neizņem no kabatas. Tad kāpēc tās vispār nēsāt līdzi? Tādēļ mēs arī pētām, vai no tām var vispār atteikties," intervijā aģentūrai "Reuters" norādījis Robertsons. "Vai mēs to izdarīsim pavisam drīz vai vēlāk nākotnē – rādīs laiks."

Jau pašlaik BMW piedāvā viedtālruņu aplikāciju, ar kuras palīdzību automobiļa īpašnieks var atvērt un aizslēgt durvis, kā arī distancēti sekot līdzi dažādiem spēkrata raksturlielumiem un nosūtīt uz navigācijas sistēmu koordinātes plānotajam maršrutam. Aplikācija pieejama kā "iOS", tā arī "Android" operētājsistēmas viedierīcēm.

Tāpat dažiem jaunākajiem BMW modeļiem pieejama viedatslēga ar ekrānu, ar kuru autovadītājs var darīt visu to pašu, ko no sava viedtālruņa – pārbaudīt, vai automobilis ir aizslēgts, saņemt datus par degvielas daudzumu tvertnē, kā arī mainīt klimata kontroles iestatījumus. Šāda viedatslēga debitēja līdz ar jaunās paaudzes BMW 7. sēriju 2015. gadā.