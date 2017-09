"Kad jūs paskatāties uz mūsu konkurentu no Štutgartes, es domāju, ka tas produkts (X-klase – red.) ir šausmīgs (appalling – angļu val.). No šīs auto markas varēja gaidīt ko daudz nopietnāku. Es redzēju to pikapu Ženēvas autoizstādē, un tā bija vilšanās. Ļoti liela vilšanās. Viņi varēja izdarīt daudz labāk, jo viņi būvē fantastiskus automobiļus, bet šis gan ir vilšanās," skarbi izteicies fon Kūnhaims.

Lai arī BMW viceprezidentu nepārliecina "X-Class" modelis, viņš norāda, ka luksusa pikapu segments ir intriģējošs, un atklāj, ka arī BMW inženieri ir izskatījuši iespēju radīt šāda tipa automobili.

"Es labi zinu, ka BMW inženieri ir detalizēti izpētījuši, ko nozīmē uzbūvēt tādu auto. Es personīgi ticu, padzīvojis Austrālijā vairāk nekā trīs gadus, ka tur ir niša luksusa pikapam, kāda tur pašlaik nav," intervijā izdevumam "Motoring" vaļsirdīgi stāsta BMW viceprezidents.

"Es ticu, ka mūsu kompānija varētu nospēlēt būtisku lomu šīs nišas aizpildīšanā, bet tas ir laika jautājums, kad tas notiks. Man tas ir pilnīgi skaidrs –, ja jauno auto tirgū apvidus automobiļu realizācijas īpatsvars sasniegs 60 vai 70 procentus, tad tur atradīsies vieta arī BMW pikapam," Austrālijas izdevumam rezumē fon Kūnhaims.

Lai arī "Mercedes-Benz X-Class" ir izgatavots uz "Nissan Navara" bāzes, potenciālais BMW pikaps tādā gadījumā tiktu izgatavots uz "BMW X5" vai topošā "X7" platformas.