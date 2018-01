Pirms pieciem gadiem CSDD sāka izsniegt esošā parauga vadītāja apliecības. Ņemot vērā, ka to izsniegšanas sākuma posmā bija paaugstināta autovadītāju interese par jaunajām apliecībām, un to, ka C un D kategoriju vadītāja apliecībām ir noteikts piecu gadu derīguma termiņš, CSDD aicina autovadītājus pievērst uzmanību vadītāja apliecības derīguma termiņam.