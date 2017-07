Indivīda izturēšanās un emocijas no ikdienas tiek ienestas arī ceļu satiksmē, dramatiski ietekmējot ceļu satiksmes kultūru. 32% autovadītāju, kas cietuši ceļu satiksmes negadījumos, atzinuši, ka negadījuma iemesls ir bijusi neuzmanība, 11% domājuši par citām lietām, savukārt 6% autovadītāju kā iemeslu atzinuši strīdus. Gluži kā cilvēciskās attiecībās, arī uz ceļa autovadītāji nav vieni, viņiem ir jārēķinās ar citiem satiksmes dalībniekiem. CSDD ar kampaņu "Par labām attiecībām" rosina ikvienu satiksmes dalībnieku paškritiski izvērtēt savus braukšanas ieradumus.

"Īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus, īpašu uzmanību pievēršam satiksmes infrastruktūrai un tās sakārtošanai. Tomēr paralēli kvalitatīviem un gludiem autoceļiem ir vēl kāds ļoti būtisks faktors – pats autobraucējs un viņa attieksme, braukšanas kultūra pa šo autoceļu," stāsta satiksmes ministrs Uldis Augulis.

"Iedzīvotāji Latvijā labi pārzina gan rakstītos, gan lielu daļu nerakstīto ceļu satiksmes noteikumu. Tomēr ir veselīgi laiku pa laikam pievērst uzmanību lietām, kas vēl vairāk uzlabos satiksmes kultūru un, iespējams, pat paglābs kādu no ļoti nepatīkama rezultāta. Cilvēciski ikviens mēdz kļūdīties, tomēr, arī sēžoties pie auto stūres, neaizmirsīsim ikdienā labās un laipnās attiecības, jo viss nav jāregulē ar striktiem normatīviem."

"CSDD ar šo kultūras kampaņu grib atgādināt, ka satiksme ir gluži kā cilvēciskās attiecības – ir lietas, ko var noteikt likumi un noteikumi, un ir lietas, kas atkarīgas no savstarpējās cieņas un cilvēku mijiedarbības. Kampaņas laikā mēs gribam vienoties ar auto, velo un moto braucējiem par svarīgākajiem nerakstītajiem ceļu satiksmes likumiem, piemēram, par intervāla ievērošanu, joslu maiņu, palaižot citu satiksmes dalībnieku, un aklo zonu. Esmu pārliecināts, ka augstai sabiedrības kultūrai ir jābūt arī uz ceļa, un tā pilnīgi noteikti samazinās ceļu satiksmes negadījumu skaitu," uzsver CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs.

Kampaņas starta posmā CSDD prezentēja desmit nerakstītos ceļu satiksmes likumus, ko skaidroja sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri ikdienā arī ir ceļu satiksmes dalībnieki. Viņu vidū bija LR satiksmes ministrs Uldis Augulis un CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs, kā arī olimpiete Ineta Radeviča, acu ķirurgs Fēlikss Lūkins, invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, aktieris Rihards Lepers, modes māksliniece Indra Salceviča, Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa - Smildziņa, autosportists Jānis Baumanis un Latvijas riteņbraucēju apvienības pārstāvis un velo eksperts Māris Jonovs. Nerakstītie likumi pieejami ikvienam satiksmes dalībniekam vietnē www.nerakstitie.lv, kur CSDD aicina nobalsot par sev svarīgāko nerakstīto ceļu satiksmes likumu.



Kampaņas turpinājumā uzmanība tiks pievērsta attiecībām starp autovadītājiem un velosipēdistiem, runājot par intervāla ievērošanu, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību. Pēc tam sekos aklās zonas tēma, kad īpaša uzmanība tiks pievērsta otrai neaizsargātajai ceļu satiksmes grupai – motobraucējiem. Noslēgumā CSDD apkopos datus par Latvijas sabiedrības nerakstīto likumu topu.

"Izvērtējot apdrošināšanas gadījumus, redzam, ka nereti auto īpašnieki paši atzīst, ka negadījums noticis, jo autovadītājs cerējis un paļāvies uz to, ka otrs vadītājs dos ceļu, ievērojot pieklājības principus vai tā saucamos nerakstītos likumus. Neuzmanīga rīcība, tostarp nepārliecināšanās par ceļa došanu, ir viens no biežākajiem KASKO negadījumu iemesliem – vidēji ik mēnesi saņemam apmēram 50 šādu atlīdzību pieteikumu. Vienlaikus redzam, ka sabiedrības izpratne par savu un apkārtējo drošību, tostarp par drošību uz ceļa, palielinās. Katrs no mums var ietekmēt un veicināt godprātīgu braukšanas kultūru, tāpēc jau vairākus gadus atbalstām CSDD izglītojošās kampaņas. Mūsu ikdienas attiecības ceļu satiksmē noteikti kļūs arvien draudzīgākas un cieņpilnākas, ja katrs autovadītājs nedaudz vairāk piedomās par saviem braukšanas ieradumiem un uzvedību uz ceļa," uzsver apdrošināšanas sabiedrības "Ergo" transportlīdzekļu apdrošināšanas nodaļas vadītājs Aldis Eņģelis.

Ceļu satiksmes kultūras kampaņu "Par labām attiecībām" organizē CSDD, un to atbalsta apdrošināšanas sabiedrība "Ergo" un degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums "Circle K". Kampaņas oficiālais informatīvais partneris – mediju portāls "Delfi". Kampaņas mirkļbirka ir #Parlabāmattiecībām.