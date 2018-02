Nodarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamati, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

Nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ziemas riepām, kuram ir derīga tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana.

Nodarbību plānotais ilgums – 90 minūtes. Pieteikto dalībnieku reģistrācija notiks pie Biķernieku trases biroja, S.Eizenšteina ielā 16. Gadījumā, ja kāds autovadītājs netiek uz iepriekš pieteiktu nodarbību, lūgums sniegt informāciju uz iepriekš norādīto tālruni, lai varētu operatīvi piedāvāt vietu citiem braukt gribētājiem.

Šobrīd plānotie grupu nodarbību laiki Rīgā, Biķernieku trasē, februārī: otrdien, 6. februārī, pulksten 12, 14, 16 un 18; trešdien, 7. februārī (tajos pašos pulksteņa laikos); ceturtdien, 8. februārī; piektdien, 9. februārī; un sestdien, 10. februārī.

Pieteikšanās konsultācijām Biķernieku trasē notiek, zvanot pa tālruni 20777222 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17).