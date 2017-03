Lai arī informācija par to medijos nonāca tikai šonedēļ, incidents noticis 3. martā (piektdiena), pulksten 22.40, neilgi pirms darba maiņas beigām, pie konveijera posma, kur BMW automobiļiem tiek uzstādīta dzinēja izplūdes sistēma.

Pēc "Bild" informācijas, vienam polim alkohola koncentrācija asinīs pārsniedza vienu promili, bet otra asins ainā tika atklātas vēl arī amfetamīna lietošanas pēdas. Savukārt darbinieku atpūtas telpā tika atrasts "spaisa" izsmēķis. Tieši augu maisījums, kas piesūcināts ar kādu sintētisko psihotropo vielu, pielika punktu izpūtēju montāžas speciālistu darbaspējām.

Kad abi uzdzīvotāji pie konveijera darba laikā saļima, kolēģi izsauca mediķus – viens no "kritušajiem" tika pat hospitalizēts. Šī incidenta dēļ ražošanas konveijers dīkstāvē pabija 40 minūtes, radot autoražotājam milzu zaudējumus.

Kompānija BMW izdevumam "Bild" apstiprina, ka šāds incidents patiešām noticis, tomēr atteicās to komentēt. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, vienu no incidentā iesaistītajiem strādniekiem atlaida no darba BMW rūpnīcā, bet otru pārcēla uz citu darbu. Vācu mediji atzīmē, ka šis ir valstī vēl nebijis precedents, kad ražošana tiek apturēta narkotikas salietojošos strādnieku dēļ.

Minhenes rūpnīcā, kas atrodas netālu no BMW galvenās administratīvās mītnes, tiek ražoti BMW 3. sērijas sedani un 4. sērijas kupejas. Katru dienu šajā rūpnīcā no konveijera noripo aptuveni 950 automobiļu.