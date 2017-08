Klārksons saslimis Maljorkā, kur ar ģimeni pavadīja atvaļinājumu. Kā britu izdevumam norāda mediķi, tad TV zvaigznes dzīvībai briesmas nedraud. Tomēr Klārksons pats notikušo raksturo kā "ļoti satraucošu", jo tas patraucēs viņa plāniem.

"Paldies par laba vēlējumiem! Informēju, ka diemžēl būšu ārpus aprites uz kādu laiku. Tas ir patiesi apbēdinoši, jo man nav bijis neviens brīvas dienas kopš sāku šo darbu 1978. gadā," savā emuārā uzrakstījis Klārksons.

Kādā no "Instagram" ziņojumiem Klārksons publicējis fotogrāfiju ar savu roku, kurā ievietota katetra, piebilstot, ka "tā nav rokassprādze, kādu labprāt valkā atvaļinājuma laikā".

Savukārt savā jaunākajā "Instagram" ziņojumā Klārksons publicējis fotogrāfiju ar kolēģi Džeimsu Meju diezgan ērmīgā paskatā – "tas ir vienīgais "The Grand Tour" vadītāju komandas pārstāvis, kurš vēl ir funkcionējošs. Lai Dievs mūs sargā!"

Atgādinām, ka Klārksona kolēģis Ričards Hamonds šovasar avarēja raidījuma filmēšanas laikā ar vairāk nekā 1000 zirgspēku jaudīgu elektroauto. Hamonds operētā ceļa dēļ automobili nedrīkst vadīt vēl dažus mēnešus. "The Grand Tour" raidījuma jaunā sezona ēterā nonāks oktobrī.

I could send you one but it's of me in a wheelchair, connected up to tubes, in a hospital. Better?

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 4, 2017