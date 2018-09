"Ja šī vienošanās tiks pierādīta, tad tā var būt liegusi iespēju patērētājiem iegādāties mazāk piesārņojošas automašīnas par spīti tam, ka šī tehnoloģija bija pieejama ražotājiem," norādījusi EK konkurences komisāre Margrēte Vestagere.

Izmeklēšana saistīta ar EK rīcībā esošo informāciju, ka BMW, "Daimler", "Volkswagen", kā arī "Volkswagen" piederošo zīmolu "Audi" and "Porsche" pārstāvji tikušies, lai pārrunātu automašīnu kaitīgo izmešu samazināšanas tehnoloģiju attīstīšanu un izmantošanu.

EK izmeklēšanā pievērsta uzmanība divām sistēmām, no kurām viena ierobežo kaitīgos izmešus no dīzeļdzinējiem, bet otra – no benzīna dzinējiem.

"Volkswagen" jau trīs gadus ir iesaistīts skandālā par kaitīgo izmešu daudzuma falsificēšanas programmatūras uzstādīšanu vieglo automašīnu dīzeļdzinējos.