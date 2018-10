Latvijas sanāksmē pārstāvēja parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša vadītā delegācija. Luksemburgā notiekošajā sanāksmē Latvija pauda atbalstu nepieciešamībai ierobežot CO2 emisijas transporta sektorā, kā arī uzsvēra nepieciešamību stiprināt starptautisko rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā.

Latvija pauda atbalstu Eiropas Komisijas piedāvātajam mērķim mazināt transporta sektora negatīvo ietekmi uz vidi, norādot, ka ir nepieciešams noteikt CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem, tādējādi veicinot ilgtspējīga un vidi saudzējošu autotransporta izplatību. Tas paredz noteikt jaunus CO2 standartus vieglajiem automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem.

Kā norāda Krieviņa, transporta sektors, īpaši autotransports, ir viens no sektoriem, kas rada vislielāko siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomu. Līdz ar to likt akcentu uz jaunu transportlīdzekļu ražošanu, nosakot jaunus standartus, ir viens no ilgtspējīgiem risinājumiem klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā.

Vides ministri apstiprināja arī padomes secinājumus par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 14.pušu konferenci. "Latvija piekrīt, ka Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Stratēģiskā plāna turpinājumam pēc 2020. gada jābūt visaptverošam Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) līmenī un domātam visām iesaistītām pusēm, ņemot vērā gan Bioloģiskās daudzveidības 2050. gada vīziju, gan Ilgtspējīgas attīstības 2030. gada mērķus. Lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, nepieciešama visu sektoru iesaiste, īpaši transporta, enerģētikas, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomā," pauž VARAM.

Tāpat padome apstiprināja ES konceptuālo nostāju par gatavošanos ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Katovicē, kas gaidāma laikā no 3. decembra līdz 14. decembrim.

Diskutējot par iespējām paaugstināt ES ambīciju līmeni klimata politikas jomā, Latvija uzsvēra, ka ES mērķa SEG emisiju samazināšanai pārskatīšana vai jebkura jauna mērķa noteikšana, būtu lemjama Eiropadomes līmenī.