Pašlaik zināms, ka amerikāņu "TopGear" tik uzņemta viena raidījuma sezona ar astoņām stundu garām sērijām. Pagaidām netiek atklāts, kad amerikāņu "TopGear" nonāks ēterā.

60 gadus vecais amerikāņu aktieris Viljams Fičtners plašāk pazīstams, piemēram, no filmām "The Dark Knight", "Black Hawk Down" un "Armageddon", kā arī seriāla "Prison Break".

Entrons Brauks, kuram šobrīd ir 41 gads, daudzus gadus veltījis dragreisa sacensībām augstākajā klasē "Top Fuel". Viņš trīs reizes ir kļuvis par čempionu, turklāt ir pirmais afroamerikānis, kurš izcīnījis šo titulu.

Savukārt 60 gadus vecais brits Toms Fords, kurš pazīstams arī kā "Wookie", ir bijušais "5th Gear" raidījuma un dažādu BBC šovu vadītājs. Pašlaik viņš ir viens no žurnāla "TopGear" redaktoriem.

Atgādinām, ka pēc tam, kad britu "TopGear" raidījumu pameta tā ilggadējie vadītāji Džeremijs Klārksons, Ričards Hamonds un Džeimss Mejs, divus gadus to vada jauni vadītāji. Tikmēr pazīstamā "TopGear" trijotne ir izveidojusi jaunu automobiļu raidījumu "The Grand Tour", kas "Amazon Prime" tiešsaistes servisā jau aizvadījis pirmo sezonu.