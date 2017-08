Tiesa Diseldorfā lēma, ka "Ferrari" pēdējo piecu gadu laikā nav nekādi izmantojusi "Testarossa" marku, tādēļ šī preču zīme zaudē aizsardzību un to drīkst izmantot citas kompānijas.

Itāliešu autoražotājs savukārt iebilda, ka joprojām nodarbojas ar apkopēm un restaurācijām "Testarossa" automobiļiem, kuri tika ražoti periodā no 1984. līdz 1996. gadam, tāpēc marka nekad nav bijusi pamesta. Tomēr tiesa neuzskatīja, ka šis arguments ir pietiekams, lai "Testarossa" būtu ekskluzīvs "Ferrari" zīmols.

"Ferrari" tiesas lēmumu var vēl pārsūdzēt augstākā instancē. Kompānija "Autec AG" izskata iespēju "Testarossa" nosaukumu izmantot velosipēdiem (tostarp elektriskajiem) un pat skuvekļiem.



"Ferrari Testarossa" ir viens no vispopulārākajam šīs markas modeļiem vēsturē – 12 gadu laikā dažādās modifikācijās "Testarossa" tika izgatavota gandrīz 10 tūkstoš vienībās. Automobilis aprīkots ar 12 cilindru dzinēju ar 390 ZS, ļaujot no vietas līdz 100 km/h paātrināties 5,3 sekundēs un maksimāli sasniegt 290 km/h. Mūsdienās lietota "Ferrari Testarossa" maksā no 90 līdz 300 tūkstošiem eiro atkarībā no versijas un stāvokļa.