"Šī avārija aptraipījusi autosporta reputāciju kopumā un jo īpaši kalnā braukšanas sacīkstēm," teikts federācijas paziņojumā. "Saistībā ar to FIA pieprasa paskaidrojumus no Šveices Autosporta federācijas. Mums jātiek skaidrībā ar notikušo un jāizstrādā priekšlikumi autosacīkstēm nākotnē, lai nekas tāds vairs neatkārtotos."

Izmeklēšanas galvenais jautājums ir, kāpēc Hamonds pārāk ātri iebrauca kreisajā līkumā jau pēc finiša līnijas šķērsošanas.

Turklāt "The Grand Tour" vadītājs nebija "Hemburg Hill Climb" sacīkšu oficiāls dalībnieks un tobrīd filmēja sižetu raidījumam ar 1088 ZS jaudīgo horvātu elektrisko superauto "Rimac Concept One". Vienā no pagriezieniem viņš nenovaldīja spēkratu un nolidoja no trases. Automobilis uzmeta kūleni, bet Hamondam no tā izdevās izkļūt paša spēkiem. Pēc tam elektromobilis aizdegās.

Hamonds tika hospitalizēts, un viņam tika konstatēts ceļa lūzums.

"The Grand Tour" raidījuma otrā sezona, kura pašlaik tiek filmēta, ēterā "Amazon Prime" video tiešsaistes servisā nonāks oktobrī.