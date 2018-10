ASV autobūves uzņēmums "Ford Motor Co." pirmdien saņēmis Francijas valdības kritiku saistībā ar tā plāniem slēgt ātrumkārbu ražotni valsts dienvidrietumos, kurā tiek nodarbināti 850 cilvēki.

Pēc vētrainas sanāksmes, kurā piedalījās "Ford" vadība un Francijas amatpersonas, valsts ekonomikas ministrs Bruno Lemērs (attēlā otrais no kreisās) pauda dusmas par kompānijas vēlmi slēgt netālu no Bordo esošo rūpnīcu, nevis to pārdot franču pircējam.

"Ja viņi domā, ka viņi varēs slēgt ražotni un ka valsts un vietējās varasiestādes nereaģēs, tad viņi kļūdās," žurnālistiem sacīja Lemērs. "Mēs cīnīsimies un netiksim izmantoti."

"Ford" februārī paziņoja, ka pārtrauks investīcijas Blankuforas rūpnīcā, kurā ātrumkārbas tiek ražotas kopš 1972. gada.

Šī rūpnīca ir kļuvusi par kārtējo kaujas lauku starp Francijas arodbiedrībām un Amerikas korporatīvajiem gigantiem, kas bieži vien Francijā tiek attēloti kā cietsirdīgi, darbvietas likvidējoši kapitālisti.