Kompānija " Ford " patentējusi automobiļa sēdekli, kas aprīkots ar ierīci, kas atgādina kājas. Autoražotājs attiecīgu patenta pietiekumu iesniedzis vēl pagājušā gada novembrī, bet ASV patentu valde to reģistrējusi tikai tagad.

Patenta pieteikumā norādīts, ka inovācija ir sēdeklis, kas spēs izkāpt no automobiļa un ar visu pasažieri pārvietoties uz jebkuru vietu. Šim nolūkam tradicionālajam auto sēdeklim ir pievienotas četras kājas.

Izstrādātāji izgudrojuma aprakstā norāda, ka braukšanas laikā ar automobili sēdeklis ne ar ko neatšķirsies no jau pazīstamajiem sēdekļiem. Turklāt sēdekļa izdabūšanai no auto salona būs nepieciešamas ne tikai izbīdāmās kājas, bet arī speciāla svira, kura no sākuma sēdekli izvirzīs ārpus auto salona.

"Ford" inženieri norāda, ka tamlīdzīgs izgudrojums būs izmantojams arī lielākiem priekšmetiem, piemēram, kravas platformām.

Patenta aprakstā minēts, ka šāda konstrukcija būs noderīga tiem autovadītājiem, kuriem ar ratiņkrēslu no vai līdz savam auto ir grūti nokļūt dažādu šķēršļu dēļ, kamēr šis staigājošais sēdeklis spēs kāpt arī pa trepēm.