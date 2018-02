14 gadīgs skolēns no Kalifornijas kļuvis par pirmo " Lamborghini Huracan" superauto īpaši sportiskās modifikācijas "Super Trofeo Evo" modifikācijas īpašnieku ASV. Stīvens Aghakhani jau no septiņu gadu vecuma ir kartinga sacīkšu braucējs, vēsta "The Drive".