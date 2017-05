Kopā ar "Inchcape Motors Latvija" BMW grupas vadītāju Ivaru Norveli atklāšanas lenti grieza "premium" un luksus auto un moto segmenta līdera "Inchcape Plc" strauji augošo tirgu izpilddirektors Ruslans Kinebass, Ziemeļeiropas BMW grupas izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Klauss Kibsgārds.

Centrs, kas atrodas Rīgā, Dārzciema ielā 64a, tapis nepilnā pusotrā gadā. Tas būvēts atbilstoši augstākajiem BMW standartiem un izkārtots trijos stāvos ar kopējo platību 8288 m2, to visu caurvij stikloti elementi, uz kuriem izvietots BMW zīmola vēstures stāsts sākot no pašiem pirmsākumiem 1916. gadā.

Salons pieredzējis ievērojamas izmaiņas un uzlabojumus dizaina, noformējuma, plašuma un funkcionalitātes ziņā. Kā nozīmīgākā pārmaiņa ir centra īpašais sadalījums pa zonām.

"Jaunais autocentrs ir daļa no mūsu izvirzītā mērķa – kļūt par auto tirgotāju ar visaugstāko klientu apkalpošanas kultūru. To, iekārtojot un projektējot, centrā ir klients un viņa ērtības –, sākot no tā brīža, kad pircējs ierodas salonā atrast un iegādāties spēkratu, līdz brīdim, kad mēs to viņam izsniedzam skaistās un patīkamās telpās," uzsvēra Norvelis.

Pēc Norveļa paustā, jaunais auto centrs ļaus uzņēmumam divkāršot klientu apkalpošanas kapacitāti. Salonā varēs izvietot aptuveni 20 jaunus un 45 mazlietotus spēkratus, kā arī 20 motociklus. Tāpat centrā būs pieejams plašs BMW dzīvesstila un aksesuāru veikals.

"Atklājot šo centru, mazlietoto automašīnu pārdošanu esam pacēluši jaunā, Latvijā vēl nebijušā kvalitātē. Pirmo reizi mazlietotie auto tiks pārdoti iekštelpās ar tādiem pašiem apkalpošanas standartiem un izkārtojumu salonā kā jauniem spēkratiem. Pārdošanā esošajām mazlietotajām automašīnām ir veiktas visas tehniskās pārbaudes, un tās kvalificējas augstākajiem BMW standartiem," stāsta Norvelis.

Vienlaikus centrs atspoguļo BMW tehnoloģiskās inovācijas. Piemēram, salonā būs izvietots īpašs stends, kur ikviens interesents ar planšetdatora palīdzību varēs konfigurēt savu sapņu automašīnu – mainīt krāsas, aprīkojumu un aksesuārus.

"Mēs esam padomājuši par tiem, kam rūp zaļais dzīvesveids un kas vēlas apsvērt elektroautomobiļu iegādi. Proti, centra pirmajā stāvā ir izveidota īpaša dabai draudzīgo spēkratu zona. Turklāt tā ir iekārtota ar eko mēbelēm un dizainā izmantoti tikai dabīgi materiāli. Savukārt kā papildu ērtība klientiem centra ārpusē ir iekārtota elektroautomobiļu uzlādes stacija," piebilda Norvelis.

Savukārt centra otrajā stāvā ierīkots BNW dzīvesstila veikals ar plašu aksesuāru un aprīkojumu klāstu. Blakus tam ierīkota mājīga klientu atpūtas zona, kurā par klientu labsajūtu parūpēsies kafejnīcas "Isetta" darbinieki, bet pašiem mazākajiem BMW faniem būs lieliska iespēja parotaļāties lielajā rotaļu teltī.

Tikmēr dzelzs rumaki jeb "BMW Motorrad" zīmola motocikli ir raduši vietu centra trešajā stāvā. Tur ikviens varēs iegādāties gan jaunus, gan arī mazlietotus močus. Turpat arī motobraukšanas entuziastiem būs iespēja izvēlēties sev tīkamākos aksesuārus un ērtāko ekipējumu.

"BMW ir vairāk nekā auto – tas dzīvesstils, dizaina un tehnoloģiskie sasniegumi, klientu fokuss, kā arī bagātīga vēsture un ambiciozi nākotnes plāni. Tas viss caurvij šo centru – mēs ceram, ka ikviens klients sajutīs šo garu," rezumē Norvelis.