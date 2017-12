Pēc vairāk nekā 25 gadiem nejauši atrasts " Porsche " automobilis, kas tika nozagts 1991. gadā Oregonas štātā, no kinoteātra stāvvietas. Tagad tas atrasts, mētājamies apgāzts uz jumta, nogāzē pie kāda krātera. Automobilis bija iestrēdzis koku biezoknī, tādēļ ceturtdaļgadsimtu to no ceļa neviens nepamanīja.