3. un 4. jūlijā Biķernieku trasē atgriežas " Audi " sportiskākie modeļi īpaši organizētas programmas - "Audi Sport driving academy by Autojuta" ietvaros. Jau ierasts, ka pēdējos gados Latvijā ir viesojušās starptautiskās braukšanas pieredzes programmas ar iespaidīgu "Audi Sport" modeļu klāstu.

Sportisku azartu un paliekošas emocijas nodrošina divi no "Audi Sport" modeļiem – "Audi RS 3Limousine" (400 ZS) ar 2,5 litru TFSI dzinēju un paātrinājumu no 0-100 km/h 4,1 sekundē, kā arī "Audi RS 4 Avant" (450 ZS) ar 2,9 litru V6 TFSI dzinēju un līdzvērtīgu ieskriešanos no 0-100 km/h 4,1 sekundē.

"Šodien Rīgā aizsākam vēl nebijušu programmu Baltijas līmenī, ko vada "Audi Sport" dīleris no Kauņas, Lietuvā. Pēc augstākajiem standartiem rīkotajā braukšanas pieredzes programmā, tagad arī lokāli ļauj nodrošināt izmēģinājuma braucienus dažādās trasēs, plašam interesentu lokam visā Baltijā. Neaizmirstamas emocijas un vērtīga braukšanas pieredze – tā varam raksturot "Audi Sport driving academy by Autojuta" programmu," skaidro Ilgvars Ļubka, "Audi" zīmola vadītājs Latvijā un Lietuvā.

Autobraucēji var pārbaudīt reakciju, domāšanas ātrumu, situācijas izvērtēšanu un attiecīgu uzvedību pie spēkrata stūres.

"Audi Sport driving academy by Autojuta" programma norisinās septiņkārtēja Lietuvas rallija čempiona un "Audi Sport" dīlera Lietuvā direktora Vitauta Šveda vadībā. Kopā ar viņu projektā piedalās vairāki titulēti sacensību meistari no Lietuvas ar pieredzi autosportā un braukšanas apmācībās.