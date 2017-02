Kopš RAF privatizācijas jūkļa 90. gados par pazudušu uzskatītais "RAF Roksana" jeb "M1" prototips beidzot pēc šiem daudzajiem gadiem atradies Ventspilī, liecina ieraksts sociālajā tīmeklī "Facebook" ar Maika Motorova vārdu, kurš pie šīm fotogrāfijām izsaka pateicību kādam Antonam Bezguzovam.

Savukārt Bezguzovs "Facebook" komentāros norāda, ka šo automobili grasās Ventspilī restaurēt. Pagaidām nav zināms, cik ilgā laikā tas tiks izdarīts, taču tuvākajos gados tas būšot gatavs.

Pēc Padomju Savienības sabrukuma, kad bijušās sociālisma republikas pārpludināja lietoti automobiļi no Rietumvalstīm, no 1975. gada ražotais "RAF 2203" bija jau novecojis modelis.

Plānojot uzsākt ražot kādu jaunu mikroautobusa modeli, RAF inženieri 1990. gadā radīja "RAF M1 Roksana", kas tika uzprojektēts sadarbībā ar angļu dizaina uzņēmumu "IAD". Tomēr tālāk par maketu šis projekts netika. Tāds pats liktenis gaidīja arī nākamo projektu – priekšpiedziņas mikroautobusu "RAF M2 Stils", kas arī vairāk nekā 10 gadus tika uzskatīts par pazudušu, bet tad atradās un tagad ir apskatāms Rīgas Motormuzeja ekspozīcijā.

Fotogrāfijās "RAF M1 Roksana" rotā uzlīmes ar uzrakstu angļu valodā "Where is made this van?" (kur ir ražots šis mikroautobuss – tulk.). Acīmredzot, tas ticis izstādīts kādā starptautiskā autoizstādē. Dažs komentētājs pie šīm bildēm iesmej par uzrakstu angļu valodā, visticamāk, tā aplamās teikuma konstrukcijas dēļ, jo pareizi būtu "where was this van made?" Kā atbilde uz šo jautājumu norādīta Jelgavas domes mājaslapas tālaika interneta adrese.

"RAF M1 Roksana" aprīkots ar 2,3 litru "ZMZ-406" benzīna četrcilindru dzinēju, kas tika uzstādīts GAZ automobiļos, UAZ piecpakāpju manuālo pārnesumkārbu, bet stūres stienis un pastiprinātājs šim prototipam bija adaptēts no "Ford Transit" modeļa.



Atgādinām, ka ražošana RAF rūpnīcā tika pārtraukta 1997. gadā. Interesanti, ka pēdējais no RAF konveijera noripojušais eksemplārs bija katafalks "RAF-3311" četru līķu vienlaicīgai nogādāšanai morgā.