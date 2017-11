Pasākums miglainā un rudenīgā rītā iesākās ar bezceļu braukšanas kustības Latvijā pioniera Edvīna Bauera ievada lekciju. Tajā klātesošie tika iepazīstināti ar īsu bezceļu un apvidus braukšanas vēsturi Latvijā – kopš 1994. gada šī kustība arvien pieņemas spēkā un popularitātē, taču tagad vairs nav iespējam veikt tik leģendārus braucienus kā Daugavas šķērsošanu vai rīkot testus dabas rezervātos – likumi šajā sakarā ir kļuvuši daudz striktāki. Eksperts arī izklāstīja "Renault" krosoveru parametrus un sniedza padomus, kā var uzlabot apvidus braukšanas pieredzi, piemēram, nenovērtējot par zemu riepu nozīmi.

Pēc nelielas instrukcijas dalībnieki tika iepazīstināti ar viņu uzticamajiem pavadoņiem – "Renault" trijotni "Koleos", "Kadjar" un "Captur". Pasākuma praktiskā daļa bija sadalīta divās daļās – notika auto-orientēšanās spēle komandās pa diviem un tika dota iespēja izmēģināt "Renault" krosoverus individuāli īpašā "Drošas braukšanas skola" ar 4x4 braukšanas ekspertu palīdzību sagatavotā trasē.

Tā kā krosovers auto inženierijas pasaulē nozīmē pilsētas, sporta un apvidus auto sajaukumu, skarbie un neparedzamie ceļi pie bijušās Garciema militārās pilsētiņas piedāvāja labus apstākļus "Renault" spēju pārbaudei ārpus gludajiem pilsētas ceļiem. Žurnālistiem šis pasākums bija lieliska iespēja pielietot jau esošās zināšanas vai apgūt gluži jaunas prasmes.

Mazākais no "Renault" krosoveru trio – "Captur" – tika pārbaudīts līdz tā spēju robežām un saņēma uzslavas no dalībniekiem par pārsteidzoši vieglo un akurāto vadāmību meža un grants ceļos mašīnai, kas galvenokārt piemērota pilsētas ielām. Vienā no smilšainajiem uzkalniem "Captur" gan iestiga, jo nebija nedz apvidus braukšanai piemērotu riepu, nedz arī pilnpiedziņas. Tomēr šādā apvidū tam palīdz fakts, ka elektroniskā braukšanas stabilitātes sistēma ir pilnībā atslēdzama, ļaujot riteņiem buksēt, kas ir viens no priekšnosacījumiem braukšanai apvidū.

"Kadjar" apliecināja savas spējas trasē un žurnālisti atzina to, ka tas spētu izturēt arī skarbākus pārbaudījumus, it īpaši aprīkojumā ar agresīvāku riepu komplektu. "Kadjar" saņēma uzslavas arī par tā vadāmības komfortu.

"Renault Koleos" bija visīstākais izaicinājuma varonis. Jaunākā D segmenta SUV automašīna, kas aprīkota ar pilnpiedziņu un samērā augstu klīrensu (210 mm) apliecināja sevi kā ne tikai uzticamu, bet arī elegantu līdzgaitnieku meža un skarbos pilsētas ceļos. "All Mode 4X4-i" transmisija pastāvīgi uzrauga saķeres līmeni, lai nodrošinātu optimālu saķeri dažādos apstākļos un garantētu labāku dinamiku, stabilitāti un drošību.

Auto orientēšanās izaicinājumā uzvarēja komanda ar žurnālistiem Agnāru Jundasu un Viesturu Leitholdu sastāvā, braucot ar jauno "Koleos". Komanda atzina, ka uzvara tika panākta ātras uzdevuma novērtēšanas, taktiskas reakcijas uz notikumu gaitu, un, galvenokārt, jaunā "Koleos" plašā spēju klāsta dēļ.