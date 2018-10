Turpinās ceļa segas pārbūve Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam (88,10.-95,20. km) Cēsu un Priekuļu novados, portālu "Delfi" informēja valsts akciju sabiedrība " Latvijas Valsts ceļi ".

Pašreiz tur darbi norit četros ar luksoforiem regulētos posmos remontposma galos – Rīdzenes pusē un Bērzkroga pusē. Tajos tiek izbūvēts jauns salturīgais slānis un šķembu pamats. Plānots, ka šogad pirms ziemas pārtraukuma tur ieklās arī asfalta apakškārtu. Zem augsta uzbēruma tiek remontēta arī tuneļveida caurteka Rauņa upītei, kas ir viena no Raunas pietekām.

Visa posma pārbūves laikā tiks izbūvēts jauns salturīgais slānis un divkārtu šķembu pamats, tiks ieklātas trīs kārtas asfalta ar kopējo biezumu 15 cm. Uzbēruma noturībai pie Rauņa tiks iebūvētas 3 m augstas gabionu atbalstsienas, ko nostiprinās ar grunts enkuriem. Citviet, lai izlīdzinātu ceļa garenprofilu, pacels uzbēruma līmeni.

Būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS "TREV-2 Grupp", to līgumcena ir 10,5 miljoni eiro (ar PVN), ko līdzfinansē Kohēzijas fonds (KF). Darbiem ir atvēlētas 210 kalendārās dienas. Ņemot vērā ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, būvdarbus paredzēts pabeigt nākamajā rudenī.



Netālu no šī remontposma, braucot no Rīgas puses, turpinās Kaķupītes caurtekas (85,6. km) pārbūve, ko veic SIA "Rīgas tilti". Šo darbu līgumcena ir 862 tūkstoši eiro (ar PVN), un to nodrošina valsts budžets.

Lai pārbūvētu caurteku, kuras garums 27 m un platums 7,5 m, ir pārrakti 7500 m³ grunts. Autoceļa uzbēruma augstums līdz caurtekas gultnei ir 12 m, bet virs caurtekas – 7 m. Caurtekas betonēšanas darbi jau ir pabeigti, un pašreiz tai tiek izbūvētas atbalstsienas. Arī šos darbus uz ziemu pārtrauks, plāno pabeigt pirms Jāņiem.