Foto: Dzeltenais 'Ferrari' tagad ar Igaunijas numuriem, saskrāpētiem diskiem un invalīdu stāvvietā

Sociālos tīklus turpina pāršalkt jaunas fotogrāfijas un video ar zīmīgo " Ferrari " Rīgas ielās – dzelteno "Ferrari 488 GTB", ko pārbūvējusi vācu tūninga kompānija " Mansory ". Šobrīd šis vairākus simtus tūkstošus eiro vērtais superauto no Latvijas ir pārreģistrēts Igaunijā, tomēr joprojām turpina braukāt pa Rīgas ielām, piestājot arī invalīdu stāvvietā.

Tagad šis ekskluzīvais "Mansory 4XX Siracusa Spider" modifikācijas "Ferrari" ir piereģistrēts Igaunijā un ir ieguvis šīs valsts numurzīmes. Spriežot pēc Igaunijas transportlīdzekļu reģistra publiskās datubāzes, tas noticis 12. aprīlī – tātad Latvijas reģistrā šis "Ferrari" pabija tikai nepilnu nedēļu (no 5. aprīļa).

Pagaidām gan CSDD e-pakalpojumu publiskā datubāze joprojām uzrāda šo "Ferrari" kā uzskaitē Latvijā esošu, bet tas tikai tādēļ, ka CSDD, visticamāk, vēl no Igaunijas nav saņēmis pavēsti, ka tagad šis transportlīdzeklis ir reģistrēts citā valstī, lai Latvijā to varētu izslēgt no transportlīdzekļu reģistra.

Kādēļ "Ferrari" tik drīz pārreģistrēts kaimiņvalstī? Viena no versijām ir tā, ka Latvijā tam bija piezīme "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā" un tehniskā apskate izsniegta tikai uz pusgadu. Iespējams, šāda atzīme spēkratam piešķirta, jo īpašnieks nav spējis uzrādīt tā pārbūves sertifikātu. Bet Igaunijā, kā redzams, tam uz tehnisko apskati jābrauc tikai pēc trim gadiem – 2020. gada maijā.

Jaunākajos fotoattēlos internetā redzams, ka dzelteno "Ferrari" joprojām mīl apturēt policija. Tāpat pa šo nepilno mēnesi kopš "Mansory" pārbūvētais itāliešu superauto ir Latvijā, tam jau nemākulīgas braukšanas rezultātā ir saskrāpētas riteņu disku kantes. Vēl arī šis "Ferrari" ir nofotografēts invalīdu stāvvietā pie Rīgas lidostas ieejas.

Foto: twgpd / BMWPower.lv

Spriežot pēc kāda video, ko nofilmējis un publicējis šī "Ferrari" pasažieris, Rīgas lidostā viņu ar šo superauto uzņēmis pats "OneCoin" pārstāvis Kari Vahrlūs, kurš ir valdes loceklis Igaunijas uzņēmumam "STARBRIGHT", kas Latvijā bija norādīts kā šī "Ferrari" īpašnieks. Atgādinām, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ne reizi vien publicējusi brīdinājumu par šo uzņēmumu. Pēc FKTK ieskatiem, "OneCoin" ir veidots pēc finanšu piramīdas principiem.

Vēl arī kļuvis zināms, ka ar šo "Mansory" pārbūvēto "Ferrari" īpašnieks plāno piedalīties jūlija sākumā no Rīgas startējošajā bagātnieku rallijā "Gumball 3000" komandas "Team Tsar" ietvaros. Šīs komandas "Facebook" profilā redzams, ka tajā vēl ir "Mansory" pārbūvētais "Lamborghini Huracan Spyder", kas Igaunijā reģistrēts tieši pirms gada.

Jau rakstījām, ka šīs tūninga versijas "Ferrari" pasaules mēroga pirmizrādi piedzīvoja nule notikušajā Ženēvas autoizstādē, kas norisinājās no 9. līdz 19. martam. No standarta "Ferrari 488 Spider" tas atšķiras ne tikai ar palielinātu veiktspēju, bet arī agresīvāka veidola virsbūves aerodinamisko elementu komplektu un citiem "sporta" aksesuāriem.

Standarta "Ferrari 488 Spider" debitēja 2015. gada rudenī kā "458 Spider" modeļa pēctecis. Tāds tiek aprīkots ar 3,9 litru V8 biturbo dzinēju, kas attīsta 670 zirgspēku jaudu un 760 ņūtonmetru. Tomēr "Mansory" versijā tā atdeve palielināta līdz 790 zirgspēkiem (+120 ZS) un 870 ņūtonmetriem (+110 Nm). Rezultātā šis "Mansory" pārbūvētais "Ferrari" no vietas līdz 100 km/h paātrinās 2,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 341 km/h.

"Mansory" šīs modifikācijas spēkrata cenu publiski neatklāj. Standarta "Ferrari 488 Spider", uz kā bāzes tas tapis, maksā no 290 tūkstošiem eiro.