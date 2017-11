Britu izdevniecības "Kraken Opus" grāmata "The Official Opus, Diamante Edition" klajā nāca 2011. gadā. Tobrīd tās cena bija 275 tūkstoši dolāru (236 tūkstoši eiro). "Diamante Edition" versija tika izdota skaitā ierobežotā sērijā – katrai valstij pa vienai.

"The Official Ferrari Opus" īpatnība ir ietvars no oglekļa šķiedras, ar sarkanu ādu apvilkti grāmatas vāki un "Ferrari" logotips, kas inkrustēts no 1500 retiem 30 karātu briljantiem. Turklāt grāmatas lapaspuses rotā ornamenti no sudraba un autentiski dažādu leģendāru "Ferrari" F-1 pilotu autogrāfi.