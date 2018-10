Darbi turpinās Alūksnes novadā valsts autoceļa posmam V410 Gulbene - Zeltiņi 19. km – 21. km un Gulbenes novadā valsts autoceļa posmam V847 Ozoli – Liezere - Tirza 37. km – 38. km.

Ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbi pabeigti pieciem valsts autoceļu posmiem: Gulbenes novadā V847 (Ozoli – Liezere – Tirza - Stāķi 41. km – 42. km ir iztīrīti grāvji 539 m3 apjomā un veikta grants seguma dilumkārtas atjaunošana 784 m3 apmērā).

Ērgļu novadā deviņu kilometru garumā valsts autoceļa posmam P31 (Ērgļi - Drabeši 1. km – 10. km) ir veikta grāvju tīrīšana 1323 m3 apjomā, grants seguma bedru remonts 522 m3 apmērā, nomainītas bojātas caurtekas 11 metru garumā un veikti nomaļu grunts apauguma noņemšanas darbi 171 m3 apmērā.



Pārgaujas novadā V188 (Dūķeri – Kocēni - Ķiene 23. kilometrā) veikta nogāžu nostiprināšana 611 m2 apmērā un izskalojumu aizbēršana 200 m3 apjomā.

Raunas novadā valsts autoceļam V299 (Rauna - Taurene - Abrupe līdz 1. km) nostiprinātas nogāzes 820 m2 apjomā, veikti izskalojumu aizbēršanas darbi 120 m3 daudzumā, iztīrīti grāvji 120 m3 apmērā, kā arī noņemts nomaļu grunts apaugums 290 kubikmetru apjomā.

Smiltenes novadā V248 (Cirgaļi – Palsmane - Ūdrupe trešajā kilometrā), nomainītas bojātas caurtekas četru metru garumā, veikta izskalojumu likvidēšana 80 m3 daudzumā, sanesumu tīrīšana no upes gultnes 10 m3 apjomā un nogāžu stiprināšana 280 m2 apmērā.

LAU viena no valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu prioritātēm ir ūdens atvades sistēmas sakārtošana grants autoceļiem. Ūdens atvades sakārtošanas darbi ir grāvju tīrīšana, caurteku tīrīšana vai to bojāto posmu nomaiņa, nomaļu grunts apauguma noņemšana un krūmu ciršana. Katrā no autoceļu posmiem veicamie darbi ir dažādi. Ūdens atvades sistēmas sakārtošana plānota ceļu posmos, kuros pavasarī un rudenī šķīdoņa dēļ ir apgrūtināta ceļa caurbraucamība.