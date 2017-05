1994. gada izlaiduma "Ferrari 456 GT" ar individualizēto valsts reģistrācijas numurzīmi "456GT" nav labā tehniskā stāvoklī, jo nav ticis kustināts un darbināts kopš 2010. gada – visu šo laiku spēkrats atradies pazemes autostāvvietā.

Lai arī izsole vēl nav notikusi, kāds potenciālais pārpircējs jau ievietojis šī automobiļa pārdošanas sludinājumu ar 15 tūkstoš eiro cenu Eiropas lielākajā transportlīdzekļu tirdzniecības portālā Mobile.de.

Pēc sludinājumā norādītās informācijas, šis "Ferrari 456 GT" ir pārkrāsots, jo oriģināli bija gaiši zilā krāsā. Automobilim sen nav mainīta dzinēja zobsiksna un eļļa, tādēļ potenciālā riska dēļ dzinējs pēc šīs septiņu gadu dīkstāves nav pat mēģināts iedarbināt – to varēs darīt jaunais īpašnieks. Lai mazinātu bojājumu risku, būs jānomaina gan motora eļļa, gan zobsiksna.

Automobiļa odometra rādījums ir 164 tūkstoši kilometru. Pēdējo reizi ar šo "Ferrari" tehniskajā apskatē Bensons bija 2009. gada 26. oktobrī, kad odometrā tika fiksēti 153 488 kilometri. Pēc tam nekādu darbību valsts transportlīdzekļu reģistrā ar šo spēkratu nav veikts un tādēļ tas ir izslēgts no reģistra.



Normālā stāvoklī lietots "Ferrari 456 GT" maksā no aptuveni 50 tūkstošiem eiro, kamēr izcilāko eksemplāru cena sasniedz pat 100 tūkstošus eiro, liecina Mobile.de sludinājumu datubāze.

Bensonam piederošā "Ferrari 456 GT" izsole notiks 6. jūnijā, pulksten 10, Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Tiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājums 500 eiro apmērā, liecina informācija Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes portāla sludinājumā.

"Ferrari 456 GT" tika ražots periodā no 1992. līdz 2003. gadam. Šis superauto ir zīmīgs ar to, ka tas ir četrvietīgs un tā V12 dzinējs ir novietots priekšdaļā. 5,5 litru atmosfēriskais motors attīsta 442 zirgspēku jaudu, ļaujot itāliešu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrināties 5,2 sekundēs un maksimāli sasniegt 302 km/h. "Ferrari 456" visās savās modifikācijās tika izgatavots pavisam 3289 vienībās, pēc kā to markas piedāvājumā aizstāja "612 Scaglietti" modelis.

Māris Bensons plašāk sabiedrībā bija zināms kā "Honda" automobiļu tirgotāja "Bensons auto" īpašnieks un vadītājs. Līdz pat 2007. gadam viņš tika iekļauts dažādos Latvijas miljonāru topos. Tāpat viņš aktīvi atbalstīja autosportu un kultūru, kā arī kolekcionēja automobiļus. Neskaitot minēto "Ferrari 456 GT", viņam jau 1993. gadā bija "Ferrari Testarossa", vēlāk arī "Ferrari 355 F1 Spider", "BMW Z1", "Honda NSX" u.c. ekskluzīvi spēkrati. Šobrīd viņa kā privātpersonas īpašumā Latvijā nav nekāda transportlīdzekļa, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Līdz ar globālo ekonomisko dižķibeli 2008. gadā Bensons zaudēja "Honda" izplatīšanas tiesības. Bensonam tobrīd ķīlas bijušas par 7,5 miljoniem latu, liecina LETA arhīvs. 2009. gadā "Bensons auto" bankrotēja – uzņēmuma nodokļu parāds, tostarp arī kavējuma procenti, veidoja nepilnus divus miljonus latu.

Pēdējā publiski pieejamā informācija par Māra Bensona gaitām ir no 2011. gada, kad viņš kļuva par speciālistu nekustamo īpašumu kompānijas "Baltic Sotheby's International Reality" Jūrmalas birojā. Šobrīd kompānijas interneta mājaslapā Jūrmalas nodaļas vairs nav.

Savukārt uzņēmumu datu bāzē "Lursoft" pēdējie ieraksti par Māri Bensonu ir līdz 2015. gadam, kad viņš tika izslēgts no dažādu uzņēmumu valdēm vai to komercdarbība tikusi izbeigta.