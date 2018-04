Šonedēļ tirdzniecības centrā "Mols" sākusies ikgadējā konkursa "Latvijas Gada motocikls 2018" un mopēdu izstādes "50 kubā" norise. Pasākuma ietvaros līdz 29. aprīlim būs apskatāmi šīgada konkursa pretendenti – jaunākie motociklu modeļi, kā arī unikāli pagājušā gadsimtā ražoti retro mopēdi, kas liecina par moto vēsturi 35 gadu garumā.

Pavasara moto sezonas atklāšanas mēnesī tirdzniecības centrā "Mols" norisinās ikgadējais motociklu konkurss. Visjaunākie motociklu modeļi līdz 28. aprīlim cīnīsies par "Latvijas Gada motocikls 2018" titula iegūšanu. Šīgada konkursā piedalīsies šādi jaunie motociklu modeļi – "Honda GL1800 Tour DCT", "Honda CB1000R+ ABS", "Honda Africa Twin Adventure Spots DCT", "BMW G 310 GS", "BMW F 850 GS", "BMW K 1600 Grand America", "Harley-Davidson Softail Fat Boy", "Moto Guzzi V9 Bobber", "MV Agusta Turismo Veloce 800", "Husqvarna Vitpilen 400", "SWM Superdual 650", "Mash Scrambler 400 Custom", "CanAm Spyder F3Sport Cruising", "KTM 1090 Adventure R", "Ducati Scrambler 1100 Sport", "Triumph Boneville Bober", "Triumph Boneville Scrambler" un "Triumph Tiger 1200/800".

"Šogad konkursa uzvarētājs tiks noteikts no astoņpadsmit motociklu modeļiem. Tirdzniecības centrā "Mols" vēl nav apskatāmi visi konkursa kandidāti, jo daži no modeļiem tiek piegādāti no izgatavotājrūpnīcas un būs apskatāmi jau drīzumā. Šogad liela ietekme būs skatītāju vērtējumam – ikviens ir aicināts balsot vietnē Gadamotocikls.lv, izvēloties savu favorītu, kuru izvirzīt uzvarai konkursā. Šīgada uzvarētāju – titula "Latvijas Gada motocikls 2018" ieguvēju paziņosim 21. augustā tirdzniecības centrā "Mols"," stāsta konkursa "Latvijas Gada motocikls" idejas autors un organizators Arnis Blodons.

Papildus tam tirdzniecības centrā "Mols" ikvienam būs unikāla iespēja apskatīt arī Latvijā būvētus retro mopēdus, kuri pagājušā gadsimta vidū un beigās ražoti motorūpnīcā "Sarkanā Zvaigzne". "Izstādes nosaukumu "50 kubā" aizguvām no jau antīko mopēdu specifikas – to 50 kubikmetru motora. Pagājušā gadsimta 80. gados katra zēna sapnis bija sava mopēda iegāde. Tomēr arī mūsdienās tie nav palikuši vien kā vēstures liecības, bet gan, entuziastu aprūpēti, aizvien ir redzami uz Latvijas ceļiem," turpina Blodons.

Oskars Irbītis, konkursa žūrijas tehniskais koordinators: "Šīgada žūrija ir viena no zinošākajām motožūrijām valstī, jo ne Latvijā, ne Baltijā šobrīd nav citas līdzvērtīgas žūrijas ar attiecīgu kvalifikāciju un sapratni par tehnikas izmantošanu. Papildus apmeklētāju un interesentu balsojumam, konkursa ietvaros motociklus testēs un vērtēs arī žūrija."



"Izstādes un konkursa noslēgumā 28. aprīlī t/c "Mols" norisināsies 2018. gada motosezonas atklāšanas parāde, pulcējot motoentuziastus, lai kopīgi piedalītos un vērotu motociklu parādi, kas startēs no tirdzniecības centra un noslēgsies 11. novembra krastmalā," stāsta t/c "Mols" vadītāja Liene Karpova.

Katru gadu izstāde tiek veidota, izvēloties kādu akcentu, kas būtu interesants apmeklētājiem. 2016. gadā izstādes apmeklētāji varēja iepazīties ar motokrosa sportistiem, bet aizvadītā gada izstādē bija apskatāmi talantīgu latviešu būvēti, pārbūvēti un apgleznoti motocikli, ar kuriem iespējams pārvietoties un piedalīties satiksmē. Tādēļ šogad organizatori piedāvā apskatīt retro mopēdu modeļus, kas kādam apmeklētājam ļaus atcerēties bērnības un jaunības laiku, bet citam – pirmoreiz apskatīt jau nedaudz antīkos pagājušā gadsimta transportlīdzekļus un to īpašības.