Svētdien, 7. maijā, Ķīpsalā norisinājās Latvijas Antīko automobiļu kluba rīkotais "Youngtimer Cars & Coffee" pasākums. Sezonas atklāšanas salidojumā "Riverside Camping" teritorijā pulcējās rekordliels dalībnieku skaits – 212 klasiskie auto, sākot no 1934. gada "Peugeot 401" līdz pat 2001. gada "FSO Polonez", kas ieradās no Varšavas.

Pasākums bija plaši apmeklēts ne tikai no dalībnieku puses, bet arī skatītāju. No senāko "youngtimer" modeļu pārstāvjiem spilgtākie bija 1957. gada "Škoda Octavia", "MG B" un "MG MGA 1600", "Alfa Romeo Giulietta Spider", "Rolls Royce Silver Cloud II", "Austin Healey 3000", "VW Type 3 Fastback 1600 TLE", "BMW 2800" un "Alfa Romeo Giulia 1300 Super", bet no modernākiem modeļiem īpaši izcēlās vairāki E30 un E24 sērijas BMW, "Porsche 944 Turbo", "Chrysler Maserati TC" un pārbūvēta "Mazda MX-5".

Nākamais "Youngtimer Rally" pasākums notiks jau 19. maijā, kad sportiskākie dalībnieki piedalīsies LRČ posmā "Rally Talsi 2017", bet 4. jūnijā norisināsies šīs sezonas pirmā "Youngtimer Rally" trases diena Biķerniekos.

Savukārt nākamais "Cars & Coffee" formāta pasākums plānots 5. augustā "Mūsa Raceland".