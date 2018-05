Portāls "Delfi" sazinājās ar "Lucky Thirteen" vadītāju Ivaru Toroni, kurš apstiprināja, ka kādam klientam ir sarūpējis ekskluzīvo "Porsche 911 GT2 RS" modeli, kas saražots tikai 1000 vienību ierobežotā sērijā un kuru iegādāties varēja tikai un vienīgi līdzšinējie "Porsche" ekskluzīvo modeļu īpašnieki – ne katrs naudīgais klients varēja iegūt šī ekskluzīvā spēkrata kvotu no autoražotāja. "Lucky Thirteen" iegūt šī ekskluzīvā automobiļa ražotāja kvotu izdevās sadarbībā ar markas oficiālo dīlercentru "Porsche centrs Rīga".

Vaicāts, kurš tad būs laimīgais jaunā "Porsche 911 GT2 RS" ieguvējs, "Lucky Thirteen" vadītājs piekrita atklāt tikai tik daudz, ka tas ir "basketbolists no Latvijas", bet atteicās precizēt, kurš tieši tas ir un vai gadījumā tas nav NBA basketbolists Kristaps Porziņģis, kuram "Lucky Thirteen" iepriekš bija sagatavojis "Mercedes-Benz" S-klases kupeju. Atgādinām, ka šopavasar Porziņģis ģimenes autoparku papildināja vēl ar vairāk nekā 200 tūkstoš eiro vērtu "Rolls-Royce Wraith".

"Porsche 911 GT2 RS" ir visjaudīgākā šī modeļa modifikācija, kas tika prezentēta pērnā gada vidū. Turklāt šis ir visātrākais sērijveida automobilis leģendārajā Nirburgringas trasē, aptuveni 20 kilometru trases apli veicot rekorda sešās minūtēs un 47 sekundēs, tādējādi par 10 sekundēm pārspējot "Porsche" līdzšinējo rekordistu "918 Spyder" superauto.

"Porsche 911 GT2 RS" ir aprīkots ar 3,8 litru turbomotoru, kas attīsta 700 zirgspēku jaudu un 750 ņūtonmetru griezes momentu. Ar septiņpakāpju sekvenciālo pārnesumkārbu PDK aprīkotais aizmugurējo riteņu piedziņas spēkrats no vietas līdz 100 km/h paātrinās nieka 2,8 sekundēs un maksimāli sasniedz 340 km/h.

Tik pirmšķirīgu dinamiku šī "Porsche" versija sasniedz ne tikai palielinātās motora jaudas dēļ, bet arī pateicoties ievērojami samazinātajam spēkrata svaram (pašmasa – 1530 kg). Tas panākts, automobiļa konstrukcijā plaši pielietojot oglekļa šķiedras detaļas (vairums virsbūves paneļu ir no šī materiāla), izņemtā gaisa kondicionētāja dēļ un pat tradicionālā "Porsche" emblēma šim auto svara samazināšanas nolūkos ir vienkārši uzlīme.

Turklāt konkrētajam spēkratam klients izvēlējies papildu aprīkojumā pieejamo vairāk nekā 30 tūkstoš eiro vērto "Weissach" pakotni, kura automobiļa svaru ļāvusi samazināt vēl par 30 kilogramiem. Šajā versijā spēkratam šķērsstabilizatori ir no oglekļa šķiedras (šāds risinājums sērijveida automobilī izmantots pirmo reizi), virsbūves cauruļrāmis ir nevis no tērauda, bet gan titāna sakausējuma, bet riteņu diski ir no magnija sakausējuma – katra no šīm pozīcijām ir par 10 kg vieglāka nekā "911 GT2 RS" standarta izpildījumā.

Vizuāli ar "Weissach" pakotni aprīkoto "Porsche 911 GT2 RS" var atšķirt ne tikai pēc "baltā zelta" toņa riteņu diskiem, bet arī centrālās līnijas virsbūves krāsā uz oglekļa šķiedras motora pārsega un jumta. Savukārt aizmugurējo antispārnu rotā milzīgs "Porsche" uzraksts, kas redzams no augšas.

Tieši rūpnīcā uzstādītais drošības cauruļu rāmis salonā ir iemesls, kādēļ šis automobilis, visticamāk, tiks pārreģistrēts ārvalstīs. Lai arī drošības rāmis ir paša autoražotāja izstrādāts un sertificēts, Latvijas likumdošana ar tādu neļauj iziet tehnisko apskati, kamēr Rietumeiropā tā nav problēma.

"Porsche 911 GT2 RS" oficiālā cena ir 325 tūkstoši eiro. Salīdzinājumam: "Porsche 911" bāzes versija "Carrera" (370 ZS) maksā no 99 tūkstošiem eiro, bet tā visjaudīgākā (580 ZS) standarta versija "Turbo S" – 208 tūkstošus eiro. Tādējādi "GT2 RS" ir jau superauto cienīgs cenas slieksnis, tomēr "GT2 RS" ir ātrāks par jebkuru no šobrīd ražošanā esošo superauto, par ko liecina iepriekšminētais sasniegums leģendārajā Nirburgringas trasē.

Bet arī tas vēl nav viss – šī "Porsche 911 GT2 RS" klients izvēlējies ne tikai dārgo "Weissach" pakotni, bet arī ekskluzīvu rokaspulksteni par 12 tūkstošiem eiro, kas bija pieejams tikai šīs modifikācijas auto pircējiem. Tas ir "Porsche Design 911 GT2 RS Chronograph" rokaspulkstenis, kā mehānismu, kā apgalvo autoražotājs, izstrādājis pats un tas aizņēmis vairāk nekā trīs gadus darba. Rokaspulksteņa korpuss izgatavots no titāna sakausējuma, bet tā aizmugurējā daļa ir noformēta automobiļa riteņa veidolā. Savukārt pulksteņa ciparnīca ir no oglekļa šķiedras, gluži kā atsevišķi šī ekskluzīvā automobiļa virsbūves paneļi.

Vienīgā izmaiņa šim automobilim, ko "Lucky Thirteen" veiks šai autobūves pērlei, ir autovadītāja sēdpozīcijas pielāgošana (pārvietošana vairāk uz aizmuguri) atbilstoši basketbolista garajam augumam.