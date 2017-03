Foto: Latvijā nonācis viens no 200 saražotajiem 'BMW M4 DTM'

Šonedēļ Latvijā nonācis īpaši ekskluzīvs BMW automobilis – viens no 200 saražotajiem 500 zirgspēku jaudīgajiem "BMW M4 DTM Champion Edition", ar kuru drīkst braukt arī pa koplietošanas ceļiem. Portālam "Delfi" bija ekskluzīva iespēja šo automobili safotografēt klātienē BMW dīlercentrā "Inchcape BM Auto" un parunāt ar unikālā spēkrata laimīgo īpašnieku.

Šis ir ne tikai vienīgais šīs skaitā ierobežotās sērijas automobilis Latvijā, bet pat visā Ziemeļeiropā. Lai tiktu pie šāda auto, nepietiek vien ar gribēšanu un tā iegādei nepieciešamo naudas daudzumu, bet arī jāpaspēj būt pareizajā laikā un vietā.

Pieprasījums pēc šādiem ekskluzīvas sērijas BMW pārsniedz piedāvājumu. Automobiļa īpašnieks atklāj, ka sākotnēji vēlējies iegādāties nu jau iepriekšējo "BMW M4" speciālo versiju "GTS", bet "nogulējis" – visas ražotāja kvotas jau bija izdalītas.

Šoreiz jau tajā pašā dienā, kad ražotājs publicēja preses relīzi par "BMW M4 DTM Champion Edition" izlaidi, nu jau laimīgais īpašnieks tūlīt vērsās pie BMW oficiālā dīlera Latvijā, lai laicīgi uzsāktu cīņu par ražotāja kvotu. Īpaši sīva cīņa esot Vācijas tirgū, kuram atvēlēti 50 šīs sērijas automobiļu, bet pirkt gribētāju ir daudz vairāk.

Ar ko tad šis auto ir tik īpašs salīdzinājumā ar standarta "BMW M4"? Kā jau liecina speciālās modifikācijas nosaukums "Čempiona versija", tā veltīta "BMW Motorsports Works" sacīkšu pilota Marko Vitmana čempiona titula izcīnīšanai Vācijas salonauto čempionātā (DTM) 2016. gada sezonā.

Foto: DELFI

Tomēr galvenā šīs speciālās versijas atšķirība no standarta "BMW M4", kas to padara īpaši iekārojamu un vērtīgu, ir arī tehniskie risinājumi, kas aizgūti no autosporta. "DTM Champion Edition" sešcilindru turbopūtes benzīna dzinējs attīsta 500 zirgspēku jaudu un 600 ņūtonmetru griezes momentu, kas ir attiecīgi par 69 ZS un 50 Nm vairāk nekā standarta modelim.

No DTM sacīkšu automobiļa aizgūtais vizuālais veidols, uzlabotais dzinējs, balstiekārta un interjers padara "BMW M4 DTM Champion Edition" ne tikai jau tā sportisko "BMW M4" vēl veiklāku braukšanā, bet arī par vērtīgu kolekcijas automobili, kuram tirgus vērtība ja ne augs, tad vismaz saruks krietni mazāk nekā standarta modelim.

Foto: DELFI

"BMW M4 DTM Champion Edition" dinamiskie raksturlielumi ir visai iespaidīgi – sprintu no vietas līdz 100 km/h tas paveic 3,8 sekundēs, bet tā maksimālais braukšanas ātrums ir 305 km/h, kas pie tam ir elektroniski ierobežots. Šādi tehniskie rādītāji nebūtu iespējami bez inovatīvās ūdens iesmidzināšanas sistēmas dzinēja ieplūdes kolektorā – šī tehnoloģija aizgūta no "BMW M4 GTS" modifikācijas.

Jāatzīmē, ka ūdens nenonāk degkamerā, jo līdz tai iztvaiko, tomēr procesā ļauj būtiski samazināt ieplūstošā gaisa temperatūru – tas palielina dzinēja veiktspēju par 16 procentiem un samazina degvielas patēriņu. Ražotāja norādītais vidējais degvielas patēriņš šim 500 ZS spēkratam ir 8,5 litri benzīna uz 100 km. Savukārt ūdens uzpildāms atsevišķā tvertnē automobiļa bagāžniekā.

Foto: DELFI

Visi "BMW M4 DTM Champion Edition" divsimt eksemplāri ir baltajā "Alpine White" virsbūves krāsā, kuru papildina "BMW Motorsport" zili sarkanās strīpas, gluži kā sacīkšu automobiļiem. Tāpat šīs versijas spēkrats no standarta "BMW M4" atšķiras ar papildu aerodinamiskajiem elementiem no oglekļa šķiedras, ieskaitot priekšējā bufera uzliku, sānskata spoguļu korpusus, dekoratīvās sliekšņu uzlikas, aizmugurējo difuzoru un antispārnu. No oglekļa šķiedras šim automobilim ir arī motora pārsegs un jumts.

Būtiskas izmaiņas skārušas arī "Champion Edition" interjeru. "BMW M4" standarta priekšējie sēdekļi aizstāti ar autosportā izmantojamiem, kuri ir ar izteiktāku sānu atbalstu un četrpunktu drošības jostām. Savukārt aizmugurējo sēdekļu šajā versijā vispār vairs nav un to vietā uzstādīts drošības cauruļu rāmis.

Foto: DELFI

Neskatoties uz šīs ekskluzīvās versijas sacīkšu garu, automobilis ir bagātīgi aprīkojams – ar navigācijas sistēmu, gaisa kondicionētāju, adaptīvajiem diožu priekšējiem lukturiem, unikāla dizaina OLED aizmugurējiem lukturiem un novietnes sensoriem. Kā norādīja konkrētā eksemplāra īpašnieks, tad viņš izvēlējies pilnīgi visu šim automobilim pieejamo papildu aprīkojumu.

Interesanti, ka "BMW M4 DTM Champion Edition" ir atšķirīga diametra riteņu diski priekšā un aizmugurē – attiecīgi 19 un 20 collu. Aiz samērā milzīgajiem riteņu diskiem ir redzami tikpat iespaidīga izmēra keramiskie bremžu diski. Un kā punkts uz "i" ir titāna sakausējuma izplūdes sistēma, kurai skanējums ir gluži kā sacīkšu automobilim (sk. saistīto video).

Cik šāds prieks izmaksā? BMW oficiālajā preses relīzē līdz ar "BMW M4 DTM Champion Edition" versijas izziņošanu tika norādīts, ka tā cena Vācijā ir no 148 500 eiro, neskaitot papildu aprīkojumu.