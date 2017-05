Trešdien, 10. maijā, "JCB Servisa" centrā Rīgā prezentēja jauno "JCB Hydradig" ekskavatoru – pilnībā jaunu un darbam ar dažādiem agregātiem paredzētu risinājumu augošajā kompakto riteņu mašīnu tirgus sektorā. Svinīgajā prezentācijas pasākumā, kas norisinājās zīmola "Stokker" 20 gadu darbības Latvijā jubilejas gadā, viesi iepazinās ar jaunā ekskavatora izveides pirmssākumiem, koncepciju, kā arī izmēģināja spēkratu darbībā.

"JCB Hydradig" ir celtniecības darbiem, ceļu labošanai un komunālajiem darbiem paredzēts ekskavators, ar kuru var veikt zemes laušanas, rakšanas, pacelšanas un kraušanas darbus, kā arī strādāt ar dažādiem agregātiem un rīkiem. Pēc uzņēmuma pārstāvju teiktā, šim jaunajam ekskavatoram salīdzinājumā ar priekštečiem ir ievērojami uzlabota redzamība operatoriem, stabilitāte zemāka smaguma centra dēļ, kustīgums (spēj paātrināties līdz 40 km/h), manevrētspēja ar visiem stūrējamiem riteņiem un apkalpojamība ar piekļuvi no zemes līmeņa visiem apkopes punktiem.

Standarta variantā ekskavators ir aprīkots ar trim stūrēšanas režīmiem. Divu riteņu stūrēšanas režīms ir paredzēts braukšanas drošībai uz ceļa, bet visu riteņu un "krabja" stūrēšanas režīmi nodrošina vislabāko manevrētspēju darba vietā. Priekšējā ass ar +/- 8° svārstību leņķi nodrošina lielisku vilkmi un stabilitāti šķēršļotā apvidū.

Pēc izvēles šo modeli var aprīkot ar atsevišķām riepām, īpaši platām paaugstinātas pārgājības vai dubultajām riepām uz katras ass. "JCB Hydradig" ir moduļveida dizains, ko var pielāgot katra lietotāja individuālajām vajadzībām, – iespējams uzstādīt dažādas buldozera lāpstas un stabilizatoru kombinācijas. Pieejama gan paralēlās, gan radiālās pacelšanas buldozera lāpsta. "Hydradig" var arī aprīkot ar sakabi vilkšanai, kas tiek piestiprināta pie šasijas vai caur buldozera lāpstu. Sakabes vilktspēja ir līdz pat 3,5 tonnām un tā ir aprīkota ar 12V kontaktligzdu.

Papildus būs pieejama īpaša JCB ražota "Hydradig" piekabe, kurā katra tehnikas vienība varēs nogādāt darba vietā nepieciešamo agregātu klāstu. "Hydradig" aizmugurējās daļas griešanās rādiuss ir samazināts, tāpēc to var pagriezt un nomainīt agregātus, neaizņemot vairāk par vienu brauktuves joslu.



"JCB Hydradig" ir pilnpiedziņas sistēma un četru riteņu stūrēšanas šasija, kas ir veidota, izmantojot JCB pārbaudīto "Loadall" teleskopiskā iekrāvēja konstrukciju. Tas nodrošina trīs stūrēšanas režīmus vislabākajai manevrētspējai un stabilitātei, braucot lielā ātrumā.

Darbības jaudu rada JCB pārbaudītie "Ecomax Stage IV" dīzeļdegvielas dzinēji, nodrošinot 109 ZS jaudu un nozarē lielāko griezes momentu ar mazu apgriezienu skaitu. Dzinējs atbilst "Tier 4 Final" izmešu standartā noteiktajam līmenim, tam nav nepieciešams dārgs dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, tāpēc klientam ir mazākas izmaksas un vienkāršāka ekspluatācija.

"JCB Hydradig" kabīnei, kas ir konstruēta, pielietojot "Command Plus" dizainu, ko pirmo reizi ieraudzījām uzņēmuma lielākajiem riteņiekrāvējiem, ir plaša iekšējā telpa. Kabīne ar izcilu 360° redzamību nodrošina vēl augstāku operatora drošības līmeni un atvieglo darbu. Operatoram no kabīnes zemes līmenī tiek nodrošināta redzamība jau viena metra attālumā no ekskavatora.

Dzinējs ir uzstādīts sānos, novirzot smaguma centru par 1,5 m zemāk nekā tas ir sāncenšu desmit tonnu smagajām tehnikas vienībām. Hidrostatiskā piedziņa tiek nodrošināta, apvienojot mainīgas veiktspējas virzuļsūkni un regulējamu virzuļpiedziņas dzinēju, piedziņu savienojot ar centrālo pārnesumkārbu un pēc tam ar abām asīm. Šāds transmisijas izkārtojums ļauj nodrošināt ātruma bezpakāpju maiņu no līdz 40 km/h, tāpēc ātruma palielināšanai vai samazināšanai nav nepieciešama ātruma pārslēgšana un nav vilkmes pārtraukumu. Lai nodrošinātu atbilstību vietējā tirgus prasībām, ir pieejami arī modeļi ar maksimālo ātrumu 20 km/h.

Latvijas tirgū "JCB Hydradig" ekskavators ir pieejams pie oficiālā pārstāvja – SIA "Stoller" ar "Stokker" 11 tirdzniecības un servisa centriem visā Latvijā.