Kompleksā "333" sportiskā gaisotnē kopā ar auto sportistiem Reini Nitišu un Haraldu Šlēgelmilhu klientiem tika prezentēts "Scania" kokvedējs, kas šobrīd piedāvā ergonomiskāko kabīni nozarē (saņemta balva "The International Truck of The Year 2017"), kas sniedz komfortu un uzlabotu autovadītāja darba vidi, kā arī nodrošina zemākas ekspluatācijas izmaksas, pateicoties degvielas ekonomijai (par 5%), tiešsaistes pakalpojumiem un inovatīvas pieejas servisam – individuāli pielāgotam tehniskās apkopes darbu plānam, kas tiek izstrādāts atbilstoši katra uzņēmuma vajadzībām un konkrētās automašīnas ekspluatācijai.

Auto pieejams ar pilnībā jauno 500 ZS motoru ("Euro 6" sešcilindru motors, griezes moments 2550 Nm tikai ar "AdBlue" sistēmu) vai 450 ZS motoru (2350 Nm), to iespējams pasūtīt gan ar manuālo pārslēgšanas sistēmu (ar trosīšu un servomehānisma vadību), gan ar automātisko jaunas konstrukcijas "Scania" "Opticruise" pārslēgšanas pārnesumkārbu, ar kuru pārslēgšanās notiek divas reizes ātrāk nekā ar iepriekšējās paaudzes modeli, turklāt šajā komplektācijā mašīnu papildus var aprīkot ar sajūga pedāli. Tāpat tiek piedāvāta iespēja izvēlēties starp trumuļu vai disku bremzēm ar EBS un šobrīd tirgū jaudīgāko "Scania" retarderi ar automātisko vadību (maksimālā bremzēšanas jauda 680 ZS).

Jaunā kokvedēja lielisko pārgājamību nodrošina mašīnas paaugstinātā šasija, kā arī paaugstinātais un izvirzītais priekšējais bampers, kas mazina bojājumu apmēru sadursmju gadījumā.

Jaunumi veikti arī drošības aspektā – jaunās paaudzes "Scania" kravas auto nodrošina labāku sadursmju izturību un ir pirmie nozarē, kas piedāvā aizkarveida gaisa drošības spilvenus papildu drošībai šoferim un pasažierim, pasargājot tos automašīnas apgāšanās gadījumā.

Kokvedēji aprīkoti ar LED lukturiem (galvenie; jumtā; priekšējajā restē un miglas), ar avārijas bremzēšanas un joslu uzraudzības sistēmām, duālo akumulatoru baterijas sistēmu. Jaunajai mašīnai ir uzlabota bremžu aktivizēšana, izturīgākas bremžu skavas un labāks svara sadalījums, kas garantē izcilu bremžu veiktspēju. Lielisku redzamību nodrošina jaunie spoguļi un to novietojums.

Šofera ikdienas darba vide ir kabīne, kurā tas pavada ievērojamu laiku, tādēļ jaunās paaudzes "Scania" kabīnē izstrādātājs ir parūpējies par komfortu – uzlabota pārredzamība, mūsdienīgas un intuitīvas vadības ierīces, tiek piedāvātas modernas saziņas iespējas ("infotainment" sistēma, kas nodrošina šofera saziņu ar ofisu īsziņu veidā) un ergonomisks kabīnes dizains, kas uzlabo šofera ikdienas apstākļus gan ar pārdomātiem mantu nodalījumiem un jaunām ārējās uzglabāšanas iespējām, gan tādiem komforta uzlabojumiem kā "premium" vadītāja sēdeklis, ledusskapis un mantu nodalījums zem guļvietas u.c.

Šobrīd visā pasaulē ir vairāk nekā 250 000 savienotu "Scania" transportlīdzekļu – tas palīdz tiešsaistē sekot līdzi transportlīdzekļu reālā laika kustībai, nodrošinot ātrāku reaģēšanu ārkārtas gadījumos, kā arī ļauj detalizēti fiksēt degvielas patēriņu un sniegt priekšlikumus tā mazināšanai, kā arī informē klientu, ka ir pienācis laiks transportlīdzeklim veikt apkopi.

"Scania" rūpnīca prezentēja jaunās paaudzes kravas automašīnas tālssatiksmes segmentā pērnā gada vasarā un turpina laist klajā jauno sēriju pakāpeniski vairākos posmos, koncentrējoties uz dažādiem pārvadājumu segmentiem. Pavisam drīz – jau 4. septembrī – "Scania" rūpnīca Zviedrijā prezentēs būvniecības segmenta kravas auto, kas paredzēti darbam īpaši sarežģitos apstākļos.

"Ar jauno kravas automašīnu paaudzi "Scania" sper milzīgu soli uz priekšu, ieviešot jaunas tehnoloģijas, pakalpojumus un izpratni, kas palīdz klientiem pārskatīt savus izdevumus un ieņēmumus. Ilgtspējīga peļņa neatkarīgi no veicamā uzdevuma un darba apstākļiem – tas ir "Scania" mērķis attiecībā uz klientiem. Izstrādājot jauno kravas automašīnu, klientu darbība un viņu resursu efektivitāte ir bijusi galvenā prioritāte: no pētniecības un izstrādes līdz pakalpojumu pielāgošanai katra klienta vajadzībām," norāda Aigars Pušinskis, "Scania Latvia" vadītājs.