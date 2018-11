Eiropas tirgū "Lexus ES" ir jaunums, kaut arī Ziemeļamerikā šis modelis ir jau gandrīz 30 gadus un šī sanāk tā septītā paaudze. Tomēr tam ir arī objektīvs pamatojums – "Lexus" atteicies no nākamās paaudzes "GS" modeļa izstrādes un markas piedāvājumā tā nišu aizpildīs "ES" sedans.

Tāpat kā līdz šim, "Lexus ES" ir izstrādāts uz kopīgas platformas ar "Toyota Camry" modeli. Jaunais "ES" izmanto koncerna GA-K (Global Architecture – K) platformu, kas izmantota arī jaunākās paaudzes "Toyota Camry" pamatā (šis modelis tika prezentēts 2017. gada sākumā Detroitas autoizstādē).

Atšķirībā no Ziemeļamerikas tirgus, kur "Lexus ES" pieejams ar jaudīgiem un mazāk jaudīgiem benzīna motoriem, Eiropā tas tiks piedāvāts tikai hibrīda modifikācijā "ES 300h". Tā hibrīda spēka agregāts apvieno četrcilindru benzīna dzinēju, kas darbojas pēc Atkinsona cikla, kā arī jaunās, jau ceturtās paaudzes elektromehānisko variatora transmisiju "HSD". Niķeļa-metālhidrīda akumulatoru komplekts šim 215 ZS jaudīgajam hibrīda auto būs novietoti zem aizmugurējā sēdekļa.

"Lexus ES 300h" cena Latvijā ir no 45 200 eiro (ieskaitot PVN), savukārt ar sportisko pakotni "F Sport" tas maksās no 53 tūkstošiem eiro. Visdārgākā šī modeļa modifikācija ir "Luxury", kā cena ir no 61 tūkstoša eiro.



"Lexus" no "GS" modeļa tiešā pēcteča ir attiecies jaunā luksusa sedana "LS" dēļ, kas tagad ir pieejams arī ar sešcilindru motoriem (līdz šim – tikai ar V8). Lai "GS" modelis neatņemtu daļu mērķa auditorijas no dārgā "LS" modeļa, "Lexus" nolēmis "ES" modeli ieviest kā "GS" aizstājēju savā piedāvājumā.

Eiropā "Lexus" realizēja nepilnus 75 tūkstošus automobiļu 2017. gadā. Japāņu autoražotājs saista lielas cerības ar jauno "ES" modeli un līdz 2020. gadam plāno šīs markas realizāciju Eiropā palielināt līdz 100 tūkstošiem vienību gadā.