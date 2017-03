Šāds "Ferrari 250 GT/E" maksā no 200 līdz pat 800 tūkstošiem eiro, liecina Eiropā lielākā automobiļu tirdzniecības sludinājumu portāla "Mobile.de" datubāze.

"Ferrari 250" ir viens no veiksmīgākajiem šīs markas modeļiem, kas tika ražots periodā no 1953. līdz 1964. gadam. "GT/E" modifikācija no citām atšķiras ar pagarinātu riteņu garenbāzi un četrvietīgu salonu (aizmugurē vietas gan ir ļoti maz).

"Ferrari 250 GT/E" tika ražots periodā no 1959. līdz 1963. gadam un to konstruēja "Pininfarina". Automobilis ir aprīkots ar 240 zirgspēku jaudīgu V12 dzinēju. Pavisam tika izgatavots tikai nepilns tūkstotis šīs modifikācijas spēkratu.

Interesanti, ka tehniskajā apskatē konkrētajam automobilim piefiksētais odometra rādījums ir 134 kilometri – iespējams, tas pēc automobiļa restaurācijas ticis nonullēts, bet tikpat labi odometra rādītājs uzsācis "nākamo apli".

Pēc portāla "Delfi" rīcībā esošās informācijas, šis "Ferrari 250 GT/E" pieder tai pašai personai, kura pirms nepilniem diviem gadiem iegādājās pusmiljonu eiro vērto 1988. gada "Lamborghini Countach 25th Anniversary" superauto.