Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) iegādājies 10 jaunus riteņtraktorus "New Holland" par 1,059 miljoniem eiro, informē LAU valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors. Jaunie riteņtraktori strādās uz autoceļiem Liepājas, Talsu, Valmieras, Alūksnes, Rēzeknes un Rīgas ceļu rajonos.

LAU valdes priekšsēdētājs Nešpors uzsver, ka jaunu traktoru iegāde bija nepieciešama, lai uzlabotu uzņēmuma tehnikas izmantošanas efektivitāti, tādā veidā pakāpeniski turpinot valsts ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskā parka atjaunošanu ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

"Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā šobrīd tiek izmantoti 135 riteņtraktori, kuri ir piemēroti darbiem visa gada garumā un nodrošina autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu nepārtrauktību un operativitāti – ziemā traktori strādā, piemēram, ar sniega lāpstām, rievo sniegotus grants ceļus, savukārt vasarā tie veiks vasaras sezonas darbus – zāles pļaušanu, greiderēšanu un citus," informē uzņēmuma vadītājs.

Ar 10 jaunajiem riteņtraktoriem tiks aizstāti tehniski novecojuši 14 esošie riteņtraktori, kas ražoti laika posmā no 1985. gada līdz 1995. gadam. To turpmāka izmantošana vairs nav saimnieciski pamatota, ņemot vērā tehnikas lielās remonta izmaksas un paaugstinātos dīkstāves riskus, kad nepieciešamības gadījumā traktors nereti ir servisa parkā un nevar veikt nepieciešamos autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus.



Nešpors uzsver, ka jauno traktoru iegāde nodrošinās efektīvāku ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu gan ziemas, gan vasaras sezonās, ņemot vērā tehnikas multifunkcionālās izmantošanas iespējas un moderno aprīkojumu. Līdz ar to tiks samazināts degvielas patēriņš un celta traktoru mobilitāte, piemēram, ļaujot veikt pļaušanas darbus arī ceļa posmos, kas aprīkoti ar drošības barjerām.

"New Holland" riteņtraktorus LAU atbilstoši iepirkuma procedūrai piegādā viens no Latvijā lielākajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem SIA "Agritech". Darījuma kopsumma – 1,059 miljoni eiro, ieskaitot PVN. Darījums veikts, piesaistot finansējumu no "SEB līzings".

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.