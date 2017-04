"Our new baby (mūsu jaunais mazulītis – tulk.)," raksta "Ferrari" turētāja Betija savā "Instagram" profilā, ievietojot fotogrāfiju no "McLaren" rūpnīcas Lielbritānijā ar šīs markas jaunāko superauto "720S Velocity", kas martā piedzīvoja pasaules pirmizrādi Ženēvas starptautiskajā autoizstādē. "Call it Cherry (sauciet to par ķirsīti – tulk.)," sarkanajam, aptuveni 400 tūkstošus eiro vērtajam superauto mīļvārdiņu devusi Betija.

Viņas "Instagram" profilā "zozefe" redzami vēl citi fotoattēli no "McLaren" rūpnīcas, kur viesojās kopā ar savu dzīvesbiedru Kari Vahrlūs, kurš ir valdes loceklis Igaunijas uzņēmumam "STARBRIGHT", kas Latvijas transportlīdzekļu reģistrā bija norādīts kā īpašnieks dzeltenajam "Mansory" pārbūvētajam "Ferrari", kamēr Betija Markopa bija norādīta kā šī superauto turētāja, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Tieši tādu pašu bildi, kādu publicējusi Betija ar sarkano "McLaren", savā "Instagram" profilā "hank_moody_" ievietojis arī kāds soms – Mika Toivonens, kurš ir ekskluzīvu automobiļu tirdzniecības uzņēmuma "Luxury Collection" pārstāvis. Spriežot pēc viņa "Instagram" fotogrāfijām, viņš "McLaren" rūpnīcā tobrīd bijis kopā ar Kari un Betiju. Turklāt viņa fotogrāfijās ir ne tikai jau pazīstamais "Mansory" pārbūvētais "Ferrari", kas "atradis savu jauno īpašnieku", bet arī sarkanais "McLaren 720S Velocity" vēl Ženēvas izstādē, kā bildi ievietojis ar piebildi "First sold" jeb "pirmais pārdotais".



Acīmredzami tieši caur šo Somijas uzņēmumu "Luxury Collection" savus superauto iegādājas Kari Vahrlūs (Kari Wahrloos), kurš plašāk pazīstams kā uzņēmuma "OneCoin" vadības pārstāvis. Atgādinām, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ne reizi vien par šo kompāniju publicējusi brīdinājumu. Pēc FKTK ieskatiem, "OneCoin" ir veidots pēc finanšu piramīdas principiem.

Tik intensīva superauto uzpirkšana varētu būt saistīta ar to, ka arī sarkanais "McLaren" piedalīsies bagāto un vareno rallijā "Gumball 3000", kas šogad jūlijā startēs no Rīgas. Komandas "Team Tsar" ietvaros ir nu jau visiem pazīstamais "Mansory" pārbūvētais "Ferrari", kā arī pirms gada iegādātais "Mansory" pārveidotais zilais "Lamborghini Huracan Spyder".

Speciālo "McLaren 720S Velocity" modifikāciju radījusi britu superauto ražotāja nodaļa "McLaren Special Operations", kura izstrādā ekskluzīvus individuāla pasūtinājuma spēkratus. "Velocity" modifikācija ir dažādu šo ekskluzīvo iespēju demonstrācija, sākot ar virsbūves krāsojumu un beidzot ar unikāliem oglekļa šķiedras elementiem. Šīs versijas superauto cena ir no 375 tūkstošiem eiro.

"McLaren 720S" ir jauns, šīgada modelis – "650S" superauto pēctecis. Tas aprīkots ar četrlitru V8 biturbo dzinēju, kas attīsta 720 zirgspēku jaudu un 770 ņūtonmetru griezes momentu. Britu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrinās 2,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 341 km/h.