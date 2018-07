Šogad noslēgsies pērn uzsāktie pārbūves darbi uz Latvijas garākā reģionālās nozīmes autoceļa Krāslava Madona (P62) 11,5 km garā posmā no Steķiem līdz Atašienei, kurš līdz šim bija ar grants segumu, bet turpmāk to klās asfalts. Līdz ar šo darbu pabeigšanu viss 148,3 km garais ceļš būs asfaltēts, portālu "Delfi" informēja VAS " Latvijas Valsts ceļi ".

Pērn būvdarbus posmā no Steķiem līdz Atašienei apgrūtināja laika apstākļi. Lietavu dēļ Neretiņas upe bija pārplūdusi, līdz ar to nebija iespējams veikt vājas nestspējas grunts nomaiņu, un atkūdrošanas darbi tika veikti ziemas mēnešos – tehnoloģiskā pārtraukuma laikā. No 45 tūkstoš kubikmetru kūdras ziemas laikā tika izvesta aptuveni trešdaļa. Šogad darbi turpinājās.

Šajā autoceļa posmā vairākās vietās tika taisnota trase, izbūvēts salturīgais slānis, šķembu pamatne. Patlaban sešos kilometros jau ir ieklāts asfalts un no 16. jūlija asfaltēšana plānota arī pārējā posmā. Neretiņai jau ir izbūvēta jauna caurteka, bet vēl veicami dažādi apdares darbi. Darbus tur veic SIA "Binders", investīciju apjoms ir 9,5 miljoni eiro (ieskaitot PVN), būvdarbus līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Būvdarbi turpinās arī uz šī paša ceļa posmā no Preiļiem līdz Bašķiem. Pērn jau veikta vājas nestspējas grunts nomaiņa – kopumā izvesti 86 tūkstoši m³ kūdras. Šogad izvests pārējais – 31 tūkst. m³. Ir veikti frēzēšanas darbi, izbūvēts salturīgais slānis un šķembu pamatne, jūlijā gaidāmi pirmie asfaltēšanas darbi. Tiek atjaunoti arī abi šajā posmā esošie tilti – pār Preiļupīti un Jašas upi. Darbus veic SIA "Lemminkainen Latvija". Projekta izmaksas ir 17,5 miljoni eiro, būvdarbus līdzfinansē ERAF.