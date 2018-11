Foto: LTAB demonstrē, kā avarējušu auto saremontēt un piedāvāt kā konfekti

Tikai trešdaļa potenciālo auto pircēju kā galveno aspektu, kam pievērš uzmanību plānojot lietota spēkrata iegādi, min transportlīdzekļa tehniskās vēstures pārbaudi, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā statistika.

Ņemot vērā, ka lielākai daļai Latvijas mājsaimniecību pieder auto, kas ir vecāki par pieciem gadiem, kā arī to, ka daļa, īpaši no Vācijas un Francijas ievestie lietotie auto, ir pēc nopietniem ceļu satiksmes negadījumiem, ir pamats bažām par to, ka šādi spēkrati var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus saviem jaunajiem īpašniekiem.

LTAB oktobrī veiktajā aptaujā secināts, ka 91% respondentu jebkad ir iegādājies vai apsvēris lietota auto iegādi. "Lai arī vairums potenciālo pircēju nebūtu gatavi iegādāties lietotu auto, kas nopietni cietis ceļu satiksmes negadījumā, pat ja tā cena būtu ievērojami zemāka par līdzvērtīgu auto, kurš nebūtu cietis ceļu satiksmes negadījumā (88%), tomēr tikai trešdaļa primāri veic auto tehniskās vēstures pārbaudi," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

"Šāda vieglprātība var radīt draudus pašam autovadītājam un tā pasažieriem gadījumos, ja auto iekļūst ceļu satiksmes negadījumā. Tāpat pastāv risks, ka nepārbaudīta auto iegāde var radīt papildus izdevumus jaunajam īpašniekam, remontējot vai pat atjaunojot automašīnu, lai tā spētu pilnvērtīgi piedalīties ceļu satiksmē un veikt likumā noteiktās tehniskās apskates," skaidro Abāšins.

Šobrīd ikvienam lietotā auto pircējam ir iespējams bez maksas veikt transportlīdzekļa tehniskās vēstures pārbaudi (CSDD mājaslapā vai aplikācijā), kā arī auto negadījumu vēstures pārbaudi (LTAB mājaslapā vai aplikācijā) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts Latvijā.

Lai informētu potenciālo lietoto auto pircējus par riskiem, kas iespējami nepietiekami izvērtējot spēkrata tehniskos un negadījumu vēstures datus, kā arī stāstītu par iespējām tos noskaidrot bez maksas, LTAB 5. novembrī sāk informatīvo kampaņu "Saki NĒ nepārbaudītam auto!".

Kampaņas ietvaros tirdzniecības centrā "Riga Plaza" līdz 10. decembrim būs izvietota izstāde, kurā ikvienam būs iespēja apskatīt to, kā izskatās atjaunots auto, kas iepriekš cietis ļoti nopietnā ceļu satiksmes negadījumā, un ir potenciāli bīstams, atgriežoties ceļu satiksmē. Masu medijos potenciālajiem lietoto auto pircējiem būs iespējams iegūt informāciju par iespējām bez maksas pārbaudīt spēkrata tehnisko un negadījumu vēstures pārbaudi. Savukārt kampaņas partneris AS "Bigbank" iepazīstinās ar pētījumu, kurā atklāti dati par lietotu auto iegādes paradumiem.

"Veicām pētījumu par lietotu auto iegādi un secinājām, ka 28% auto īpašnieku gadā bija plānojuši tā uzturēšanai (kurā ietilpst apkope, remonts, eļļas un filtru nomaiņa, kā arī apdrošināšana (neskaitot degvielu)) tērēt no 100 līdz 300 eiro. 56% gadījumu faktiskās izmaksas sakrīt ar plānotajām. 63% cilvēku no tiem, kuri tērē vairāk, nekā sākotnēji bija rēķinājušies, tēriņi sasniedz līdz 500 eiro," norāda "Bigbank" Latvija vadītājs Ģirts Kurmis.

Kampaņa tiek finansēta no ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei paredzētajiem līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās iemaksas no OCTA polisēm.