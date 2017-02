Izsoļu nams "RM Sotheby's" martā piedāvās iegādāties unikālu " Ferrari F50" superauto, ko 90. gados jaunu iegādājās boksa čempions Maiks Taisons . Pavisam tika saražoti tikai 349 šī modeļa eksemplāri, no kuriem 50 nonāca ASV. Izsoļu nams plāno par šo leģendāro superauto iekasēt 2,3 miljonus ASV dolāru.

No visiem 349 saražotajiem "Ferrari F50" šis ir ar 73. kārtas numuru. Nobraucis pāris gadus, Taisons šo itāliešu superauto ar 4900 jūdžu (7886 km) nobraukumu pārdeva IT magnātam Kevinam Markusam. Savukārt Markuss šo spēkratu 2005. gadā pārdeva kādam kolekcionāram no Džordžijas. Šobrīd automobiļa nobraukums ir tikai 5700 jūdžu (9173 km).

Izsoļu nams ir ieguvis "Ferrari Classiche" sertifikātu gan par šī automobiļa atbilstību oriģinālam, gan par tā sākotnējo piederību Maikam Taisonam.

"Ferrari F50" ir aprīkots ar 4,7 litru V12 dzinēju, kas attīsta 520 zirgspēku jaudu un 470 ņūtonmetru griezes momentu. Šis ir viens no pēdējiem "Ferrari" superauto, kā motors tika sajūgts ar manuālo pārnesumkārbu.

No vietas līdz 100 km/h šis itāliešu superauto paātrinās mazāk nekā četrās sekundēs un maksimāli sasniedz 312 km/h. Ražotāja norādītais vidējais degvielas patēriņš šim automobilim ir 29 litri uz 100 km.