Neskaitot apstākli, ka ar šo limuzīnu oficiālajās vizītēs braucis Jeļcins, vēl šis 6,2 metrus garais limuzīns ir zīmīgs ar to, ka tā ir pirmā no pavisam 27 saražotajām "Pullman" modifikācijām šīs paaudzes S-klases modelim (W140 – rūpnīcas indekss).

Sākotnēji konkrētais bruņotais limuzīns tika izgatavots tābrīža Vācijas kancleram Helmutam Kolam, tomēr viņš no tā atteicās un uzdāvināja to Krievijas prezidentam Borisam Jeļcinam, kurš ar to brauca no 1995. gada līdz pat sava mūža beigām – 2007. gadam.

"Mercedes-Benz" S-klases "Pullman" aprīkots ar 394 zirgspēku jaudīgu sešlitru V12 benzīna dzinēju. Šobrīd limuzīna odometra rādījums ir 90 tūkstoši kilometru, un tas esot braukšanas kārtībā.

Esošais Jeļcina limuzīna īpašnieks ir kāds privātais kolekcionārs, kurš norāda, ka visi dokumenti, kas apliecina šī spēkrata īpašo izcelsmi un dižciltīgo piederību, joprojām ir saglabājušies.