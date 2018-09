Trešdienas, 19. septembrī, Rātslaukumā tika dots starts 2018. gada elektroauto maratona Latvijas posmam.

Šogad maratons notiek no 17. līdz 29. septembrim, un elektroautomoboiļi brauks caur desmit valstīm ar pieturām 37 pilsētās. Pirmo reizi kopš atjaunošanas 2011. gadā Elektromobiļu maratons brauks pa Tallinas un Monte Karlo rallija maršrutu, kas notika 1930. gadā – gar Baltijas jūras piekrasti un caur Francijai.

Viens no interesantākajiem elektromobiļiem dalībnieku vidū ir "Nissan Leaf Half-Car" jeb pasaulē populārākais elektromobilis "Nissan Leaf", kas praktiski pārzāģēts uz pusēm pa diagonāli, lai vizuāli atklātu dažādas šī spēkrata detaļas. Rīgā "Nissan Leaf Half-Car" simboliski startē Maratonā un ar to brauks Latvijas vieglatlēte, šķēpa metēja Madara Palameika.

Rallijam "Tallina - Montekarlo" ir 88 gadus sena vēsture. Tas tika atjaunots 2011. gadā un pirmo reizi tajā sacentās elektromobiļi. Rallija patroni ir Monako princis Alberts II, Sanktpēterburgas gubernators Georgijs Poltavčenko, Monako Prinča Alberta II fonds, Monako organizācija "Miers un Sports" ("Peace and Sport") un fonds "Dzimtenes nākotnei" ("The Future of Homeland"). Elektromobiļu maratona mērķis ir veicināt izpratni par videi nekaitīgiem transportlīdzekļiem, attīstīt sadarbību starp universitātēm un piesaistīt dalībniekus no dažādiem Eiropas reģioniem.