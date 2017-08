Gatavojoties " Audi Sportscar Experience" pasākumu sērijai šonedēļ no 22. līdz 25. augustam Biķernieku trasē, svētdien, 20. augustā, uz Rīgu tika atvesti 25 "Audi" superauto – 12 "Audi R8 Coupe V10 plus", pieci "R8 Spyder V10 plus", seši "Audi RS 5 Coupe" un divi "Audi TT RS Coupe" modeļi.