"Alfa Romeo Stelvio" izgatavots uz kopīgas platformas ar "Giulia" sedanu. Apvidnieks ieguvis divlitru turbopūtes četrcilindru benzīna dzinēju, kas attīsta 280 ZS un 415 Nm. Šai versijai jau standartā ir visu riteņu piedziņa un astoņpakāpju automātiskā transmisija ZF. Vēl pieejams 2,2 litru dīzeļdzinējs, kas atkarībā no versijas attīsta 150, 180 vai 210 ZS.

Savukārt visjaudīgākā "Alfa Romeo Stelvio" modifikācija ir "Quadrifoglio Verde" (QV) versija – tās 510 ZS dzinējs aizgūts no "Giulia" sedana sportiskās modifikācijas QV. Tas ir 2,9 litru V6 biturbo dzinējs, kā maksimālais griezes moments sasniedz 600 ņūtonmetru. Līdz 100 km/h itāliešu sportiskais apvidnieks paātrinās četrās sekundēs un maksimāli sasniedz 285 km/h.

QV modifikācija ir ar pilnpiedziņas sistēmu, aizmugurējās riteņu ass pašbloķējošo diferenciāli un astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Par papildu samaksu pieejamas arī "Brembo" keramiskās bremzes.

Bāzes versija ar 150 ZS dīzeļdzinēju maksā no 37 tūkstošiem eiro, kamēr ar šo pašu dzinēju, bet 180 ZS versijā – no 40 tūkstošiem eiro. Savukārt 280 ZS jaudīgā modifikācija ar benzīna motoru un ekskluzīvajā "First Edition" komplektācijā ar diezgan bagātīgu aprīkojumu – 52 tūkstošus eiro.