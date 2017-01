Jaunā "MINI Countryman" kopgarums ir 4,3 metri, kas ir par 20 centimetriem vairāk nekā priekštecim, bet riteņu garenbāze palielināta par 7,5 centimetriem – līdz kopumā 2,67 metriem. Bagāžas nodalījuma tilpums jaunajam modelim ir 450 litru, bet nolaistu aizmugurējo sēdekļu atzveltņu gadījumā – 1309 litri.

Bāzes aprīkojumā "MINI Countryman" tiks komplektēts ar pusotra litra trīscilindru benzīna dzinēju, kas attīsta 136 zirgspēkus. Tāpat automobilim būs pieejams divu litru motors ar 192 ZS versijā "S".

No dīzeļdzinējiem klientiem tiks piedāvāts divlitru agregāts, kas atkarībā no versijas attīsta 150 vai 190 zirgspēku. Modernizētā pilnpiedziņas sistēma "All4" būs pieejama jebkurai no "Countryman" modifikācijām.

Bāzes dzinējs tiks sajūgts vai nu ar sešpakāpju manuālo, vai tāda paša pārnesumu skaita automātisko transmisiju. Versija ar jaudīgāko dīzeļdzinēju jau standartā būs pieejama ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu "Steptronic", bet "Cooper S Countryman" un "Cooper D Countryman" versijai tas būs par papildu samaksu.

Savukārt hibrīda versijā "Cooper S E Countryman All4" spēka agregāts ir aizgūts no BMW 2. sērijas "Active Tourer 225xe". Tas apvieno 136 zirgspēku 1,5 litru benzīna trīscilindru dzinēju, 88 ZS elektromotoru, sešpakāpju automātisko pārnesumkārbu un 7,7 kWh litija jonu akumulatoru komplektu. Hibrīda spēka agregāta kopējā jauda ir 224 ZS, bet griezes moments – 385 Nm.

Tikai ar elektroenerģiju "MINI Countryman" hibrīda versija spēs nobraukt līdz 40 kilometru distanci, bet maksimālais braukšanas ātrums tādā gadījumā ir ierobežots pie 125 km/h atzīmes. Savukārt, darbinot hibrīda sistēmu kombinētajā ciklā, ražotāja norādītais degvielas vidējais patēriņš ir 2,1 litrs uz 100 km.

Papildu aprīkojumā automobilim pieejama multimediju sistēma ar 8,8 collu skārienjutīgo ekrānu, projekcijas ekrānu, "Harman / Kardon" audio sistēmu, panorāmas stikla jumtu un virkni citu komforta un drošības sistēmu.

Iegādei un izmēģinājumiem jaunais "MINI Countryman" Latvijā būs pieejams no februāra.