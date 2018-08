No pulksten 11 līdz 13 muzeja pagalmu pierūcināja vairāk nekā 100 dažāda laika, veida un stila senie spēkrati, sākot no pavisam agrīniem 20. gadsimta 20. gadu paraugiem līdz 1980. gadu "Youngtimer" klases spēkratiem.

Pēc spēkratu izstādes pie Motormuzeja pulksten 13.15 tika dots starts tradicionālajai spēkratu parādei Rīgas ielās posmā Motormuzejs – Brīvības ielas – Kalpaka bulvāris. No pulksten 14 līdz 15 spēkratus varēja apskatīt Kalpaka bulvārī pretī Kongresu namam. Pasākums noslēdzās Brīvdabas muzejā ar klasisko spēkratu elegances konkursu.

Salidojumā kopumā piedalās aptuveni 100 senie spēkrati, kas ataino 100 gadu ilgu auto un moto būves vēsturi Latvijā un pasaulē. Starp dalībnieku braucamajiem vienmēr ir kāda īsta retro tehnikas "pērle", to starpā, viens no visu laiku spilgtākajiem ASV autobūves pārstāvjiem – 1959. gada izlaiduma "Cadillac Fleetwood 60 Special". Tieši šī gada modeļi ir vieni no eksotiskākajiem 20. gadsimta automobiļiem, kuri, pateicoties savām kosmiskajām aizmugurējo spārnu "spurām", kļuva par rokenrola ēras simbolu un kulta automobili.

Toties ar pasākuma senākā spēkrata godu var lepoties 1922. gada "FIAT 510S" ar "sport torpedo" tipa virsbūvi. Auto pavisam nesen ir atvests uz Latviju, un šī bija pirmā reize, kad tas tika izrādīts Latvijas publikai.

Debiju pasākumā piedzīvos arī 1956. gada "Dodge Royal" un angļu 1955. gada "Riley Pathfinder", kas uz Latviju atceļojis no Austrālijas un pasaulē zināmi vien pieci vai seši šādi automobiļi. Salidojumā bija iespēja redzēt amerikāņu muskuļauto "Dodge Charger 500", "Dodge Challenger" un "Chevrolet Corvette", kā arī padomju auto klasiku – moskvičus, volgas un žiguļus.

Seno spēkratu salidojumu "Rīga Retro 2018" organizē Latvijas Antīko automobiļu klubs sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.