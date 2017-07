No 24. jūlija Ceļu satiksmes drošības direkcija CSDD ) klientiem pakalpojumus nodrošinās jaunā un modernā Siguldas tehniskās apskates stacijā, kas atradīsies jaunā adresē – Vidzemes šosejas 46. kilometrā, Inčukalna novadā (blakus "Aerodium" un "Siguldas Bloks").

CSDD izvirzījusi mērķi kļūt par labāko pakalpojumu sniedzēju valstī, tāpēc tiek modernizēti klientu apkalpošanas centri, uzlabojot klientu apkalpošanu un ieviešot jaunus veidus, kā klientiem mazināt pakalpojumu saņemšanas laiku. Tāpat šis mērķis nav sasniedzams bez tehnisko apskašu staciju modernizēšanas un pilnveidošanas.

Jaunā Siguldas tehniskās apskates stacija palīdzēs sasniegt šo mērķi, jo tā turpmāk atradīsies daudz ērtākā vietā, stacija būs plašāka, jo vienas tehniskās apskates līnijas vietā būs trīs. Tas savukārt pilnībā atdalīs kravas auto plūsmu no vieglo auto plūsmas, palielinot stacijas caurlaidību.



Lai padarītu klientiem ērtāku un vieglāk pieejamu tehniskās apskates iziešanas procesu, tiks pagarināti arī darba laiki. Turpmāk tehniskās apskates stacijas pakalpojumi klientiem tiks sniegti pirmdienās no plkst. 08.30 līdz 19, savukārt pārējās darba dienās stacija darbosies no plkst. 08.30 līdz 17. Papildu tehniskās apskates stacija būs atvērta sestdienās no plkst. 08.30 līdz 14.

Siguldā tehniskās apskates procesu turpinās regulēt automātiskā rindu sistēma, kas apmeklētājiem padara ērtāku pakalpojuma saņemšanu un nav jādrūzmējas "dzīvajā" rindā, kā arī klienti varēs pierakstīties tehniskai apskatei uz noteiktu laiku.

Tehniskās apskates stacijas iepriekšējā adresē CSDD pakalpojumi vairs netiks sniegti.