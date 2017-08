Lielbritānijā " Ferrari " autovadītājs avarēja ar savu itāliešu superauto tikai stundu pēc jaudīgā spēkrata iegādes. "Ferrari" nolidoja no ceļa, uzmeta vairākus kūleņus un aizdegās, vēsta Dienvidjorkšīras policija.

Avārijas rezultātā no glaunā superauto būtībā nekas pāri nav palicis – praktiski pilnībā iznīcināta ir gan virsbūve, gan arī spēka agregāti. Neskatoties uz dramatisko skatu, autovadītājs šajā negadījumā ticis sveikā tikai ar izbīli.

Uz notikuma vietu atbraukusī policija noskaidrojusi, ka autovadītājs šo "Ferrari 430 Scuderia" superauto bija iegādājies tikai stundu pirms negadījuma. Par negadījuma apstākļiem publiski zināms vien tas, ka ceļa segums esot bijis slapjš.

"Ferrari 430 Scuderia" debitēja 2007. gadā, kad to Frankfurtes autoizstādē prezentēja F-1 leģenda Mihaels Šūmahers. Atšķirībā no standarta "Ferrari F430" īpaši sportiskā "Scuderia" modifikācija ir jaudīgāka, ātrāka un vieglāka – tā aprīkota ar 4,3 litru V8 dzinēju, kas attīsta 510 zirgspēku jaudu, kas ļauj šim itāliešu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrināties 3,6 sekundēs un maksimāli sasniegt 319 km/h.

Lietoto auto tirgū "Ferrari 430 Scuderia" maksā no 160 līdz 400 tūkstošiem eiro, liecina Eiropas lielākā sludinājumu portāla Mobile.de datubāze.